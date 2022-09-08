Türkiye Gazetesi

Avrupa kupalarında henüz galibiyeti bulunmayan Abdullah Avcı, Ferencvaros maçına yönelik düzenlenen basın toplantısında konuştu. “Hem maddi hem manevi olarak önümüzdeki senelere daha iyi bakmak için kazanarak başlamak ve gruptan çıkmak istiyoruz” diyen hoca, “Pırıl pırıl, kaliteli bir oyuncu grubuna sahibim. Biz 2 Şampiyonlar Ligi, 5 lig, 1 TFF Süper Kupa oynadık. Futbolumuz hep ileri gitti. İniş çıkışlar da var. Bir tek kaybımız oldu, o da Antalyaspor maçı” sözlerini kullandı.

SAKATLAR VERDİK

Avcı takımdaki transfer sirkülasyonu için, “Takımda bazen satışlar, transferler oluyor. Geçişte aynı zamanda yapılanmalar, planlamalar, tekrar yarışmak var” vurgusu yaparken, “Önemli sakatlar verdik. Ona rağmen oyun kalitesini arttırarak devam ediyoruz. Trabzonspor’un en iyisini yaparak gruptan çıkma kalitesi vardır” şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan Bakasetas ise, “Türk futbolu adına çok önemli maç oynayacağımızı biliyoruz. Ne yapacağımızı biliyoruz” ifadelerini kullandı.

KOUASSI'NİN PARASI FIRTINA'DAN

Trabzonspor’da ayrılık için KAP bildirimi geldi. Bordo mavililer Jean Evrard Kouassi’nin, Fatih Karagümrük’e sezonu sonuna kadar kiralandığını duyurdu. Anlaşmaya göre Karagümrük bordo mavililere 700 bin avro garanti artı 300 bin avro şarta bağlı bonus ödemesi yapacak. Kouassi’nin 1 milyon avroluk garanti ücretini ise Trabzonspor Kulübü ödeyecek.

Trabzonspor'un Avrupa Maçı Hangi Takımla? Ferencvaros Nerenin Takımı? UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Ferencvaros takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa macerasına galibiyetle başlamak istiyor. Devler Ligi'ne play-off'ta veda eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında Avrupa arenasında ilk galibiyetini almayı hedefliyor.