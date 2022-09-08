Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Dinamo Kiev’e elenmesini unutamayan ve gruplarda Ukrayna ekibini isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un dileği gerçek olmuştu. Ve bu akşam Kanarya, Kadıköy’de elendiği Ukrayna ekibini misafir edecek. Jorge Jesus, “Gruptaki 3 takımın dengeli olduğunu düşünüyorum. Gruptan çıkmak için yeterli kalite ve hırsımızın olduğunu biliyoruz. Dinamo Kiev’e elendiğimiz döneme göre şu anda daha güçlüyüz. Bu maçı kazanacak kalitemiz var” ifadesini kullandı.

KALİTE YANSIMALI

“Bizim en büyük hedefimiz ligi kazanmak” diyen Portekizli Hoca “Avrupa’da alınan puanlar sadece takım için değil ülke futbolu için de çok önemli. Türkiye’nin ülke sıralamasına baktığımızda buradaki futbolun gerçeğini yansıtmadığını düşünüyorum. Statlar güzel, futbol kalitesi güzel bu ülkenin sıralamadaki yeri doğru değil. Avrupa’daki Türk takımları puan toplamalı ki puanlar yükselsin yoksa bir sonraki sene Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynamak zorunda olacak” dedi.

JESUS'TAN TAŞANLAR...

-Ayrılan Kim Min Jae bana göre Fenerbahçe’nin elindeki en iyi savunmacıydı.

-Listede olmayan Bruma sakatlıktan çıktı. Turu geçersek tekrar listeye girebilir.

-Bizde sistem maçın anına ve rakibin gücüne göre göre değişim gösterebilir.

-Batshuayi hem ofansif hem defansif bizim istediklerimizi anlama aşmasında.

Fenerbahçe D. Kiev maçının hazırlıklarını tamamladı. Jesus çalışmayı sık sık durdurarak oyuncularına istediklerini anlattı.

TAYYİP TALHA FENER'E YAKIN

Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig takımlarından Adana Demirspor’un defans oyuncusu Tayyip Talha Sunuç’un transferinde sona yaklaştı. Beşiktaş’ın transfer bedelini taksitli ödeme teklifini kabul etmeyen Adana ekibinin sarı lacivertli kulüple anlaştığı ve duyurunun bugün yapılacağı iddia edildi.

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