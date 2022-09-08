Türkiye Gazetesi

Türkiye futbolunun bu akşamki gündemi Avrupa’dan futbol. Dört temsilcimiz iki ayrı kulvarda sahne alıyor. Şampiyonlar Ligi elemelerini geçemeyen iki temsilcimiz Trabzonspor ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk maçlarına çıkacak. Kanarya ön elemede elendiği (0-0 ve 1-2) Mircea Lucescu yönetimindeki Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile o hesabı görmek için Kadıköy’de olacak. Trabzonspor ise Macaristan’da 40 milyon avroluk takım değeri olan Frencvaros’la karşılaşacak.

BİR İÇERİ BİR DIŞARI

Geçen sezon hayata geçirilen UEFA Konferans Ligi gruplarında ise elemeleri bir bir geçen Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir, İskoçya’da Hearts önünde olacak. Liginde dördüncü olan Hearts’un toplam takım değeri ise 15 milyon avro.

Gecenin son maçında ise UEFA Avrupa Ligi Play-off turundan elenen Sivasspor sahasında 54 milyon avroluk takım değeri bulunan Slavia Prag ile sahasında karşılaşacak. Ki Çekya temsilcisi şu anda liginde (7 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet) lider durumda bulunuyor.

FENERBAHÇE-DINAMO KIEV

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: T. Bognar (Mac.)

Saat: 19.45 / Exxen

FERENCVAROS-TRABZONSPOR

STAT: Ferencvaros

HAKEM: F. Maresca (İta.)

Saat: 22.00 / Exxen

SİVASSPOR-SLAVIA PLAG

STAT: 4 Eylül

HAKEM: Fran Javc (Hır.)

Saat: 22.00 / Exxen

HEARTS-BAŞAKŞEHİR

STAT: Tynecastle Park

HAKEM: K. Jakubk (Pol.)

Saat: 19.45 / TV 8,5

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