Türkiye Gazetesi

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda maçlar tamamlandı.



Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanan grubun 5. ve son maçlarının ardından ilk dört sırada yer alan İspanya, Türkiye, Karadağ ve Belçika, şampiyonada son 16 turuna yükseldi. Bulgaristan ile grup maçlarına ev sahipliği yapan Gürcistan ise elendi.

A Grubu'nda son maçların sonuçları şöyle:



Türkiye-İspanya: 69-72



Bulgaristan-Belçika: 80-89



Gürcistan-Karadağ: 73-81

SOYUNMA ODASINA BAKLAVA GÖNDERİLDİ

A Milli Takım oyuncularının soyunma odası koridorlarında saldırıya uğradığı olaylı Gürcistan maçının ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ev sahibi ekibi eleyen Karadağ'ın soyunma odasına bir tepsi baklava yolladı.

Karadağ Basketbol Federasyonu'nun resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Baklava için teşekkürler, Berlin'de görüşürüz" denildi.

EuroBasket 2022'de Gürcistan'a mağlup olduk! 2 uzatma sonunda 88-83’lük skor A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında ev sahibi Gürcistan’a iki uzatma sonunda 88-83’lük skorla mağlup oldu. İlk 2 maçında Karadağ ve Bulgaristan karşısında zorlanmasına rağmen kazanan ancak iyi sinyaller vermeyen Ergin Ataman yönetimindeki Ay-Yıldızlılar bu kez kalp kıran bir yenilgiye imza attı.