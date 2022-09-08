Beşiktaş, Nathan Redmond ve Tayyip Talha Sanuç'un ardından Tayfur Bingöl'ü de açıkladı. Alanyaspor'un 29 yaşındaki sağ beki satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandı.
Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl’ün satın alma opsiyonuyla birlikte 2022-23 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya varmıştır." dendi.
MAÇTAN SONRA TRANSFERİ AÇIKLAMIŞTI
Tecrübeli futbolcu, bu sezon Alanya ekibiyle 5 maça çıktı. 3-3'lük Alanyaspor - Beşiktaş maçından sonra transfer iddiaları sorulan Tayfur Bingöl, "Görüşmeler sürüyor" demişti.
Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Tayyip Talha Sanuç, Kartal oldu Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Adana Demirspor'un başarılı stoperi Tayyip Talha Sanuç, Kartal oldu. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği 22 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'a imza attı. Siyah-beyazlılar, transfer döneminin son gününde Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sonuç'u kadrosuna kattı. Beşiktaş, Tayyip Talha'yı alarak transfer dönemini kapattı.
Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond transferini resmen bitirdi Son dakika: Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'da Nathan Redmond'ı renklerine bağladığını duyurdu.
Tayfur Bingöl'den Beşiktaş açıklaması... "Kulüpler görüşüyor" Alanyasporlu futbolcu Tayfur Bingöl, Beşiktaş’a transfer sürecinde kulüplerin görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.