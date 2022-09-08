Transferin son günü 5 bombayı peş peşe patlatan Galatasaray'da sosyal medya ekibi büyük bir skandala imza attı.
Mauro Icardi, Juan Mata, Milot Rashica, Mathias Ross ve Yusuf Demir transferleriyle coşan, taraftarını da coşturan Sarı-Kırmızılılar, sosyal medyada şov yapayım derken skandala imza attı.
BU NASIL HARİTA?
“Tahmin edin, sıradaki uçak dünyanın hangi ülkesinden geliyor?” mesajıyla paylaşılan dünya haritası görselinde Trakya ve Kıbrıs’ın tamamımın Türkiye’den farklı renklerde olması tepki çekti. Hatasını farkeden sosyal medya ekibi paylaşımı hemen sildi.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar skandal haritaya yorum yağdırdı:
Chelsea'de Graham Potter dönemi! Galatasaray'ı eledikten 5 yıl sonra zirveye Chelsea'de Thomas Tuchel'den boşalan teknik direktörlük görevine Graham Potter getirildi. Premier League devi 47 yaşındaki İngiliz çalıştırıcıyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Potter ismini Türk futbol severler ilk kez Galatasaray'ın İsveç ekibi Östersunds'a elendiği Avrupa eşleşmesinde duymuştu.
Yusuf Demir'in muhabirle diyaloğu gündem oldu Galatasaray'ın yeni transferi sözleriyle güldürdü Galatasaray'ın Rapid Wien'den transfer ettiği Türk asıllı Avusturyalı genç futbolcu Yusuf Demir'in havalimanında muhabirle girdiği diyalog dikkat çekti. 19 yaşındaki futbolcu, muhabirin İngilizce olarak yönelttiği "Transferinle ilgili neler hissediyorsun?" sorusuna "Türkçe biliyorum neden İngilizce soruyorsun" cevabı verdi.
Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata İstanbul'a geldi! Peş peşe açıkladığı dünyaca ünlü yıldız transferleriyle taraftarının başını döndüren Galatasaray'ın Manchester United'dan kadrosuna kattığı İspanyol yıldız Juan Mata'yı taşıyan uçak İstanbul'a indi.
Galatasaray'dan beşibiryerde! Bombalar ardı ardına patladı 1- Arjantinli golcü Icardi resmen kiralandı... 2- Juan Mata ile anlaşma sağlandı oyuncu bugün geliyor... 3- Stopere Mathias Ross takviyesi yapıldı... 4- Norwich’in kanat hücumcusu Rashica kadroya katıldı... 5- Yusuf Demir bonservisiyle alındı...