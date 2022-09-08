Türkiye Gazetesi

Süper Lig'e 5 maçta 1 puanla başlayan Ankaragücü, transferin son günü kadrosunu Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Gökhan Akkan'la güçlendirdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da forma giyen kaleci Gökhan Akkan, eski kulübü MKE Ankaragücü’ne sezon sonuna kadar kiralandı.

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, “Gökhan Akkan’ın geçici transferi için MKE Ankaragücü ile anlaşmaya varıldı. Kalecimiz Gökhan Akkan, 2022-23 sezonunun sonuna kadar MKE Ankaragücü'ne kiralandı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan değerli kalecimiz Gökhan Akkan'a yeni deneyiminde başarılar dileriz” denildi.

Salih Uçan'a uçan tekme! Beşiktaşlı futbolcu korkunç saldırıyı ucuz atlattı! Ankaragücü'nün sahası kapanacak Ankaragücü - Beşiktaş maçında hakem son düdüğü çaldıktan sonra sahaya atlayan giren bir Ankaragücü taraftarı, Beşiktaşlı futbolculara saldırdı. Holiganın tekmesi Salih Uçan'a geldi. Maçın son anlarında iki yedek kulübesi arasında tartışma çıktı. Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren taraftarı yakalayarak dışarıya çıkardı. Ankaragücü'nün TFF'den çok ağır bir ceza alması bekleniyor.

GALATASARAY'DA SON GÜN 4 AYRILIK

Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç da bu sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyecek.

Kongolu stoper Christiano Luyindama Antalyaspor'la anlaşırken, Ömer Bayram'ın yeni takımı da Eyüpspor oldu.

Chelsea'de Graham Potter dönemi! Galatasaray'ı eledikten 5 yıl sonra zirveye Chelsea'de Thomas Tuchel'den boşalan teknik direktörlük görevine Graham Potter getirildi. Premier League devi 47 yaşındaki İngiliz çalıştırıcıyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Potter ismini Türk futbol severler ilk kez Galatasaray'ın İsveç ekibi Östersunds'a elendiği Avrupa eşleşmesinde duymuştu.

Yusuf Demir'in muhabirle diyaloğu gündem oldu Galatasaray'ın yeni transferi sözleriyle güldürdü Galatasaray'ın Rapid Wien'den transfer ettiği Türk asıllı Avusturyalı genç futbolcu Yusuf Demir'in havalimanında muhabirle girdiği diyalog dikkat çekti. 19 yaşındaki futbolcu, muhabirin İngilizce olarak yönelttiği "Transferinle ilgili neler hissediyorsun?" sorusuna "Türkçe biliyorum neden İngilizce soruyorsun" cevabı verdi.