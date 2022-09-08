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Josef de Souza, sportmenliğe aykırı hareketten PFDK'ya sevk edildi! MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya inen bir taraftar Salih Uçan'a tekme attı. Olayın hemen ardından araya giren Josef de Souza da taraftara müdahalede bulundu. Bu hareketi sonrası hakem Souza'ya kırmızı kart gösterdi. Az önce gelen son dakika haberine göre de Josef de Souza, PFDK'ye sevk edildi.
Josef de Souza'nın kırmızı kartı iptal edilecek mi? Kaç maç ceza alacak? Brezilyalı futbolcudan açıklama Süper Lig'in 5. haftasında dün akşam oynana MKE Ankaragücü maçının bitiminde yaşanan uçan tekmeli saldırıya maruz kalan Beşiktaşlı futbolculara yönelik saldırının sonunda holigana tepki gösteren ve hemen sonrasında kırmızı kart gören Josef de Souza açıklama yaptı... Gözler ise TFF'ye çevrildi. Zira, dünyanın pek çok liginde bu tip durumlarda kart gösterilmiyor. Kırmızı kartın iptal edilmesi bekleniyor.
Beşiktaşlı futbolculara saldıran holigan mahkemede ağladı! Savcılık tutuklanmasını istiyor Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya atlayarak Beşiktaşlı futbolculara saldıran Berkay Ö. isimli holigan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 20 yaşındaki saldırganın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.