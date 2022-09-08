FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV (2-1) ÖZET İZLE
Stat: Ülker
Hakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor (Macaristan)
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Crespo (Dk. 83 Mert Hakan Yandaş), Alioski (Dk. 83 Lincoln Henrique), Rossi (Dk. 69 İrfan Can Kahveci), King (Dk. 69 Valencia), Pedro (Dk. 68 Batshuayi)
Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Burda, Syrota, Dubinchak (Dk. 59 Vivcharenko), Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko (Dk. 67 Shepeliev), Kabaiev, Garmash (Dk. 88 Kravchenko), Buyalskiy
Goller: Dk. 35 Gustavo Henrique, Dk. 90+2 Batshuayi (Fenerbahçe), Dk. 64 Tsygankov (Dinamo Kiev)
Sarı kartlar: Dk. 11 Garmash, Dk. 78 Syrota, Dk. 87 Bushchan (Dinamo Kiev), Dk. 50 King, Dk. 68 Rossi, Dk. 73 Mert Hakan Yandaş (Yedek kulübesinde), Dk. 82 Alioski, Dk. 90+6 Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Medipol Başakşehir İskoç'ların "Kalbini" kırdı! Hearts deplasmanında 0-4'lük zafer Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'na 4-0'lık Hearts galibiyetiyle başladı. İskoçya deplasmanında ilk yarıyı Hasan Ali Kaldırım'ın golüyle 0-1 önde tamamlayan Medipol Başakşehir, 3 puanı 4 golle alarak gruba müthiş bir başlangıç yaptı.
BATSHUAYİ'DEN GALİBİYET GOLÜ
Kadıköy'de kapalı gişe oynanan maça baskılı başlayan Fenerbahçe, golü 35. dakikada Gustavo Henrique'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turundaki Dinamo Kiev eşleşmesindeki hatalarıyla gündeme gelen Brezilyalı stoper kendisini affettirdi.
İkinci yarıya da iyi başlayan sarı-lacivertliler, 64. dakikada Tsygankov'un golüne engel olamadı ve skor 1-1'e geldi. Golde kaleci Altay Bayındır'ın hatası dikkat çekti.
Kalan bölümde gol arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, 90+2. dakikada yeni transferi Michy Batshuayi'nin golüyle 2-1 öne geçti ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.
Transfer döneminin sonunda sarı-lacivertli renklere katılan Batshuayi, Dinamo Kiev maçına yedek başlamıştı.
28 yaşındaki Belçikalı oyuncu, 68. dakikada Joao Pedro'nun yerine oyuna dahil oldu.
Michy Batshuayi resmen Fenerbahçe'de! Sözleşme detaylar belli oldu, video geldi... Fenerbahçe, Batshuayi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, 3 yıllık anlaşmaya varılan Michy Batshuayi'ye her sezon 3 milyon euro ödeneceğini açıkladı. Chelsea'ye ise 3.5 milyon euro bonservis ödendi.
MERT HAKAN KULÜBEDE KART GÖRDÜ
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, yedek kulübesinde sarı kart gördü.
Müsabakanın 73. dakikasında Dinamo Kiev'in kullandığı köşe vuruşu sırasında hakeme itiraz eden 28 yaşındaki oyuncu, sarı kartla cezalandırıldı.
LUCESCU'YA TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarlar, Mircea Lucescu'ya tepki gösterdi.
Maç boyunca Dinamo Kiev'in zaman geçirmeye yönelik hareketlerine tepki gösteren sarı-lacivertliler, Lucescu aleyhine tezahüratlarda bulundu.
Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktörleri Jorge Jesus lehine ise uzun süre tempo tuttu.
Jorge Jesus: Fenerbahçe'nin kadro kalitesi bu gruptan çıkmaya yeter UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında yarın Dinamo Kiev'i konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, gruptan çıkacak kalite ve hırslarının olduğunu söyledi. Ülker Stadı'nda maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, dengeli bir gruba düştüklerini belirtti.