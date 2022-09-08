UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev’i son dakikalarda attığı golle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, Kiev kalecisi Bushchan’a maç sonunda tepki gösterdi.
Portekizli teknik adam, maç boyunca sürekli oyunu soğutma hareketlerinde bulunan ve zaman geçirmeye çalışan 28 yaşındaki Ukraynalı kaleciye maçın sonunda yaptığı hareketlerle tepkisini gösterdi.
Batshuayi'den ilk maçında Dinamo Kiev'e üçlük! Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Dinamo Kiev'i ağırlayan Fenerbahçe, Ukrayna ekibinden Şampiyonlar Ligi'nin rövanşını aldı: 2-1. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü Michy Batshuayi 90+2'de attı. Belçikalı yıldız 69'da oyuna girdi ve ilk maçında kahraman oldu.
LUCESCU OLAY ÇIKARDI
Maçın ardından basın toplantısında konuşan Dinamo Kiev'in tanıdık teknik direktörü Mircea Lucescu, iki oyuncusunun maç içerisinde sakatlandığını ifade ederek, ”Bir forveti defansa çekmek zorunda kaldım. Zor koşullarda oynadık. Fenerbahçe’yi tebrik ediyoruz maçı kazandıkları için. Avrupa seviyesinde böyle oynamamaları lazım. Çok fazla faul yaptılar” dedi.
Lucescu, bu açıklamalarının ardından soru almayarak basın toplantısından çıkarken kapıda Türk basın mensuplarıyla sözlü tartışmaya girerek kullandığı ağır cümlelerin ardından salonu terk etti.