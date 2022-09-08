Türkiye Gazetesi

MAURO İCARDİ YILLIK ÜCRET

Galatasaray'ın kasasından Mauro Icardi için 750 bin euro çıktı. Arjantinli santrforun menajeri ve kendisine imza parası olarak 1+3 milyon euro ödendi.

PSG'den kiralanan yıldız ismin Fransız devindeki maaşının yalnızca 750 bin euroluk kısmı ödenecek.

"Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 EUR ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 EUR'luk kısmı Sas Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 EUR ise Şirketimiz tarafından ödenecektir.

NEYMAR'DAN İCARDİ PAYLAŞLIMI

PSG'nin süper Brezilyalısı Neymar, Instagram hesabından başarı mesajı paylaştı. Brezilyalı yıldız Icardi ile birlikte olan fotoğrafının olduğu mesajında, "Yeni serüveninde başarılar Icardi. Seninle oynamak çok keyifliydi" ifadelerini kullandı.

Chelsea'de Graham Potter dönemi! Galatasaray'ı eledikten 5 yıl sonra zirveye Chelsea'de Thomas Tuchel'den boşalan teknik direktörlük görevine Graham Potter getirildi. Premier League devi 47 yaşındaki İngiliz çalıştırıcıyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Potter ismini Türk futbol severler ilk kez Galatasaray'ın İsveç ekibi Östersunds'a elendiği Avrupa eşleşmesinde duymuştu.

YUSUF DEMİR'İN TAPUSU ALINDI

Galatasaray, Yusuf Demir'in 6 Milyon € bonservis bedeliyle transfer edildiğini açıkladı.

"Yusuf Demir ve SK Rapid GmbH ileanlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış 5 taksitte, 6.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir."