Türkiye Gazetesi

Fransız basınında yer alan haberlerde, yerel saatle 18.45'te başlaması planlanan Nice-Köln maçı öncesi tribünlerdeki taraftarlar arasında yaşanan kavgalar nedeniyle 2'si ağır toplam 18 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Haberde, tribünde 5 metre yükseklikten düşerek yaralanan bir kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, sosyal medya hesabından, maç öncesi kentin sokaklarına atılmış çöp ve boş şişeleri paylaşarak, "Köln taraftarının medeni olmayan skandal davranışlarını ve kendilerini cömert, kardeşçe karşılayan kentte yaptıkları saygısızlığı esefle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Estrosi, kentte zarar gören kamusal alanlara ve temizliğe ilişkin faturayı Köln Kulübüne göndereceğini bildirdi.

5 GRUPTA 9 MAÇ YAPILDI

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, 5 grupta 9 maç yapıldı.

Demir Grup Sivasspor, G Grubu'ndaki ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı.

D Grubu'nda oynanması planlanan ancak tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle ertelendiği açıklanan Nice-Köln maçı, UEFA güvenlik toplantısının ardından 1 saat gecikmeli olarak başladı. Karşılaşma, Steffen Tigges ve Andy Delort'ün karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu:

West Ham United (İngiltere) - FCSB (Romanya): 3-1

D Grubu:

Nice (Fransa)-Köln (Almanya): 1-1

E Grubu:

Dnipro (Ukrayna) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-1

Vaduz (Lihtenştayn) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

F Grubu:

Molde (Norveç) - Gent (Belçika): 0-0

Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Djurgarden (İsveç): 0-0

G Grubu:

Demir Grup Sivasspor - Slavia Prag (Çekya): 1-1

H Grubu:

Basel (İsviçre) - Pyunik (Ermenistan): 3-1

Slovan Bratislava (Slovakya) - Zalgiris (Litvanya): 0-0

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