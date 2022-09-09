Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için Adana temsilcisi, sarı-kırmızılılara 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray, Emre Akbaba'nın üçüncü bir kulübe transferi halinde toplam satış bedelinin yüzde 50'sini alacak.

Ayrıca yapılan anlaşma gereği, Galatasaray'ın Emre Akbaba'yı transfer etme önceliği bulunuyor.

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Adana Demirspor, Medipol Başakşehir'den ayrılan Norveçli forvet Fredrik Gulbrandsen ile de 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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