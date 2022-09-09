Türkiye Gazetesi

Uğur AKTAN

Jorge Jesus yönetiminde ligde her geçen hafta daha da oturan bir oyun anlayışıyla oynayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde elendiği Dinamo Kiev’i bu defa UEFA Avrupa Ligi’nde konuk etti Kadıköy’de. Bu sezon daha önce iki kez karşılaştığı ancak ikisinde de mağlup edemediği rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertli takım üç puanı yeni transferi Michy Batshuayi’nin duraklamalarda attığı golle elde etti: 2-1.

HENRİQUE'NİN KAFASI

Dengeli başlayan maçın ilk 20 dakikasında pozisyon üretmekte zorlanan Jesus’un takımı 25. dakikadan itibaren oyunun kontrolünü eline alırken, rakip yarı alanda yaptığı etkili presle Kiev’e âdeta topu göstermedi. Baskılı futbol beklenen golü de beraberinde getirdi ve 35. dakikada Rossi’nin kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Henrique, ilk yarının skorunu belirleyen golle tribünleri ayağa kaldırdı: 1-0.

HOŞ GELDİN BATSMAN

İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe taraftarının müthiş desteği ve skorda önde olmanın getirdiği rüzgârı tamamen arkasına alırken, Dinamo Kiev’in 63. dakikada gerçekleştirdiği maçtaki ilk atağı golle sonuçlandı. Sol kanatta Ferdi’yi çalımlayan Buyalsky’ın ortaya çevirdiği topu iyi bir son vuruşla tamamlayan Tsygankov skoru dengeledi: 1-1. Maçta son sözü 90’da gelişen bir taç organizasyonu sonrasında arka direkte topla buluşan Batshuayi söyledi: 2-1.

BATSMAN: HARİKA BAŞLADIM

Gecenin adamı Michy Batshuayi, "Benim için harika bir başlangıçtı. Hem gol attım hem de galip geldik. Şu an çok ama çok mutluyum" derken taraftarın desteğini överek, "Dinamo Kievliler de gayet iyi biliyorlar ki, burada, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda puan almak kolay değil" sözlerini kullandı.

JESUS’TAN KALECİ BUSHCHAN’A: HADİ YERE YATSANA!

Dinamı Kiev kalecisi Georgiy Bushchan maç içinde yerden kalkmak bilmezken, autları da geç kullanıp vakit çaldı. Maçın ardından Jorge Jesus oyuncunun yanına giderek yeri gösterdi ve ‘hadi şimdi de vakit geçirsene’ dedi. Bushchan sessizce soyunma odasının yolunu tuttu.

PERES: SAVAŞTIK KAZANDIK

Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Luan Peres, "Bizler açısından iyi bir maç oldu. İlk yarı maçı kontrol ettik. Rakibin bir şutu vardı ve gol oldu. İkinci yarı geri döndük. Mental olarak güçlü kaldık. Sonuna kadar savaştık ve galibiyet almasını bildik" açıklaması yaptı.

JESUS'TAN LUCESCU'YA CEVAP: UMARIM SİZE DERS OLUR

Dünkü maç sonrası iki takımın teknik direktörü arasında söz düellosu vardı. Dinamo Kiev çalıştırıcısı Mircea Lucescu, "Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum ama Avrupa seviyelerinde böyle oynamamaları gerek. Çok fazla faul yaptılar. Oyuncularım hastanelik oldu" derken Fenerbahçe’nin teknik patronu Jorge Jesus, "Kalecileri 25. dakikada vakit geçirmeye başlamıştı bile. Çok taktik faul yaptılar" karşılığı verdi.

"Umarım bu onlara ders olur, maçlar ayakta kazanılır" vurgusu yapan Portekizli çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi’nde onlara karşı tur atlamak istiyorduk. O maçta olan olayları biliyorsunuz. Bu maçta bir cevap vermek istedik. Fenerbahçe, son yıllarda Avrupa’daki güçlü imajını kaybetti. Bizim hedefimiz bunu tekrar kazanmak. Gruptan çıkabilmek için çok çalışacağız" sözlerini kullandı.

MAÇ KAPALI GİŞE

Fenerbahçeli taraftarlar Kadıköy’ü tamamen doldurdu. Maç öncesinde oyuncular ısınmaya çıktıklarında ve 90 dakika boyunca takıma destek büyüktü. Öte yandan karşılaşma öncesindeki bir ihbarla stat çevresi boşaltıldı ve bomba araması yapıldı. Ardından taraftarlar içeri alınmaya başlandı.

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