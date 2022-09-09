Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş’ta oldukça verimli bir transfer sezonunu geride bırakmanın sevinci, sezonun kalanı için de şampiyonluk heyecanı yaşanıyor. Birbirinden önemli yıldızları renklerine bağlayan siyah beyazlılar Tayfur Bingöl ve Nathan Redmond’un ardından son olarak Tayyip Talha Sanuç’la da kadrosunu güçlendirdi. Transferlerde başrolü oynayan isim olan Başkan Ahmet Nur Çebi, büyük potansiyeli olan 22 yaşındaki stoperi Fenerbahçe’nin elinden aldı.

SERDAR İSTEMEYİNCE

Sarı lacivertliler resmî teklifinin ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’la anlaştı ve uçak biletini hazırladı. Bu dakikadan sonra devreye siyah beyazlıların patronu girdi. Başkan Ahmet Nur Çebi, Tayyip Talha’nın da Beşiktaş’ta forma giymek istediğini söyleyince ibre Beşiktaş’a döndü. Sancak "Fenerbahçe takas yoluyla almak istedi. Serdar Dursun da gelmek istemeyince önceden söz verdiğimiz Beşiktaş’la el sıkıştık. Para pazarlığı yapmadım" dedi.

"KAVUŞTUK SONUNDA"

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu söyleyen ve uzun süredir siyah beyazlı takıma transfer olmak için mesajlar gönderen Tayfur Bingöl, siyah beyazlı kulübe 1 imza attı. Alanyaspor’dan 1 yıllığına kiralanan 29 yayındaki oyuncu "Çok heyecanlıyım. Kavuştuk sonunda" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond transferini resmen bitirdi Son dakika: Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'da Nathan Redmond'ı renklerine bağladığını duyurdu.

Beckham tavsiyesi! Beşiktaş'ın yıldızı Redmond, İngiliz efsaneye danıştı İstanbul’a gelerek resmî sözleşmeye imza atan 28 yaşındaki Nathan Redmond, "Beckham’ın tavsiyesini dinledim ve Beşiktaş’a geldim" dedi.