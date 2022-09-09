Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Yaz transfer dönemi boyunca yaptığı sekiz transferle adından sıkça bahsettiren Galatasaray, son gün yaptığı 5 hamleyle âdeta fırtına estirdi. Son 24 saate Mauro Icardi, Juan Mata gibi dünya yıldızlarının yanı sıra Mathias Ross, Milot Rashica ve Yusuf Demir transferlerini sığdıran sarı kırmızılılarda yüzler gülüyor. İsim bazında bakıldığında çok önemli takviyeler yapan Aslan’ın, toplamda 13 oyuncu için de izlediği stratejiyle kasasından oldukça cüzi bir para çıkışı olacak. Galatasaray’ı transfer döneminin şampiyonu yapan kişi ise Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur oldu.

Galatasaray, bir gecede 5 transfer birden gerçekleştirdi

DÜNYA YILDIZLARI GELDİ

Transferlerin hepsinde imzası olan Erden Timur girişkenliği ve sabrıyla sanki bir satranç oyuncusuymuşçasına bu süreci yöneterek birçok yıldıza istenen rakamların çok altında imza attırdı. En öne çıkan örnekleriyse şu şekilde gerçekleşti; Arsenal, Torreira için kapıyı 15 milyon avrodan açtı, 6 milyon avroya tamamlandı. Dubois için de benzer bir durumda 5 milyon isteyen Lyon’u 2,5 milyon avroya ikna eden Timur, son gün James Rodrigues, Adama Traore gibi yıldızlarla görüşüp Juan Mata’nın istediği yıllık ücreti yarı yarıya indirmeyi başardı.

ICARDI’YE SADECE 750 BİN AVRO

Galatasaray, PSG’den İcardi’yi sudan ucuza aldı dense yeridir. Sarı kırmızılı kulüp KAP açıklamasında yıldız oyuncunun 6 milyon 750 bin avroluk ücretinin sadece 750 bin avrosunu ödeyeceğini duyurdu. Öte yandan Cimbom’un dünya çapında ses getiren yeni transferleri dün sözleşme imzaladı.

TEMİZLİK HAREKATI! 6 OYUNCU GÖNDERİLDİ

Galatasaray’da, Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç, Ankaragücü’ne, Luyindama Antalyaspor’a, Oğulcan da Giresunspor’a kiralandı. Emre Akbaba ise 500 bin avro karşılığında bonservisiyle birlikte Adana Demirspor’a gitti. Sözleşmesi feshedilen Ömer Bayram ise Eyüpspor’a imza attı.

Galatasaray sosyal medya ekibinden Türkiye haritası skandalı! Jet hızıyla sildiler... Galatasaray yönetimi transferde bombaları peş peşe patlatırken sosyal medya ekibi skandal bir paylaşıma imza attı. “Tahmin edin, sıradaki uçak dünyanın hangi ülkesinden geliyor?” mesajıyla paylaşılan dünya haritası görselinde Trakya ve Kıbrıs’ın tamamımın Türkiye’den farklı renklerde olması tepki çekti.