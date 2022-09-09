Türkiye Gazetesi

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Son 16 Turu’nda yarın Fransa ile karşılaşacak. Berlin'de oynanacak ve TSİ 13.00’te başlayacak maç NTV'den canlı yayınlanıyor.

Milliler, A Grubu’da Karadağ, Bulgaristan, Gürcistan, Belçika ve İspanya ile karşı karşıya geldi ve 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci olarak bir üst tura çıktı.

B Grubu'nda yer alan Fransa ise Almanya, Slovenya, Litvanya, Bosna Hersek ve Macaristan ile karşı karşıya geldi ve 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle üçüncü olarak son 16 turuna yükseldi.

Türkiye - İspanya 69 - 72 EuroBasket 2022! Ne yaptın Cedi Osman! EuroBasket 2022'de oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki son maçında 4'te 3 yapan İspanya ile liderlik maçına çıktı. Son hücuma 68-69 geride giren ve maç için 19 saniyesi olan Ay-Yıldızlılar'da Cedi Osman topu oyuna sokarken acemice bir hata yapınca maçı İspanya'ya verdik!

HAZIRLIK MAÇINDA YENMİŞTİK

Türkiye ile Fransa, bugüne kadar 49 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda ay-yıldızlılar 16 kez parkeden galip ayrıldı. İki ülke ilk kez 18 Mayıs 1949 tarihinde Mısır’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştı ve milliler mücadeleden 47-33 mağlup ayrıldı. Türkiye ile Fransa arasında son olarak 5 Ağustos 2019’da oynanan hazırlık maçında A Milli Takım, 74-69’luk skorla galip geldi.

Türkiye - Fransa müsabakasının kazananı, çeyrek finalde Sırbistan-İtalya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

SHANE LARKİN OYNUYOR MU?

Öte yandan A Milli Basketbol Takımı'nda elinden yaşadığı sakatlıktan dolayı Gürcistan'daki grup maçlarından sonra Türkiye'ye dönen Shane Larkin, Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu tarafından muayene edilmişti. Larkin'in, Fransa maçında forma giyip giyemeyeceği yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

EuroBasket 2022'de güvenlik skandalı! 3 Gürcü oyuncu koridorlarda Furkan Korkmaz'a saldırdı! A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında ev sahibi Gürcistan’a iki uzatma sonunda 88-83’lük skorla mağlup oldu. Son anları gergin geçen maçta Koç Ergin Ataman ile Furkan Korkmaz diskalifiye edildi. Gürcistan'ın ev sahibi olduğu maçta gerginlik soyunma odası koridorlarında da devam etti. A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Hakan Demir, “3 Gürcü oyuncu ve güvenlik görevlileri koridorlarda Furkan Korkmaz ile kondisyonerimize saldırdı” dedi.