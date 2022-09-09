Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Tayfur Bingöl, "Benim için hasret bitti, sevenler kavuştu diyebiliriz" dedi.

ÇOCUKKEN DE BEŞİKTAŞLIYDI

Siyah-beyazlı taraftarlardan da bahseden Tayfur Bingöl, "Ankara’nın Çankaya semtinde 12 yaşında bir çocuk düşünün. Beşiktaşlılar Derneği vardı, oraya maç izlemeye giderdim. Yaşım küçük olduğu için beni içeri almıyorlardı. İlerleyen dönemde beni içeri aldılar. Beşiktaş’ın maçlarını dernekteki taraftarlarla beraber izliyordum. Geçen sezon rakip takım oyuncusu olarak Vodafone Park’a geldiğimde taraftarlar beni tribünlere çağırmıştı, onlara teşekkür ederim. Rakip takım oyuncusu olarak top bizdeyken taraftarların sesi nedeniyle kulaklarımı tıkamıştım. Taraftarlarımızın oluşturduğu atmosferden etkilenmemek mümkün değil" şeklinde konuştu.

Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! Heyecandan maç sonrası transferi açıklamıştı... Beşiktaş yerli rotasyonunu Alanyaspor'un sağ kanat oyuncusu Tayfur Bingöl'le güçlendirdi. 29 yaşındaki futbolcuyla satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı. Valentin Rosier'le forma rekabetine girecek yerli isim nihayet bulunmuş oldu.

SAĞ BEK Mİ? SAĞ AÇIK MI?

Hangi bölgede kendini daha rahat hissettiğine yönelik gelen bir soruya başarılı futbolcu, "Hocam hangi bölgede görev verirse orada oynarım. Her yerde oynayabilmek, bana ayrı bir karakter kazandırdı. Her bölgede rahatlıkla oynayabiliyorum" diye cevap verdi.

Alanyaspor’a imza atarken, tek hayalinin Beşiktaş’ta oynamak olduğunu söylediğini hatırlatan Tayfur, "Bu hayalimi çok şükür gerçekleştirdim. Bir hayalim daha var; o da bu sene Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamak" ifadelerini kullandı.

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