Türkiye Gazetesi

Erkekler klasik yay kategorisinde dünyada 3. sırada bulunan Tokyo Olimpiyatları'nın altın madalyalı okçusu Mete Gazoz, üst üste üçüncü kez finallerde madalya mücadelesi verecek.

İlk yılında birinci turda elenen, geçen yıl ise üçüncü olma başarısı gösteren Mete, bu yıl gözünü altın madalyaya dikti.

FİNALE KALMAK DA BÜYÜK İŞ

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, bu yılın kendisi için çok güzel geçtiğini söyledi.

Dünya Kupası'nın tüm ayaklarına katıldığını ve ilk 8'e girmeyi başardığını dile getiren milli sporcu, "Bu sene Dünya Kupası'nın ayaklarında madalya alamadım. Olsun, Dünya Kupası Finalleri'ne kalabilmek, madalya almak kadar büyük bir iş. Üst üste üçüncü kez finallerde olmak gurur verici." diye konuştu.

Mete Gazoz, önceki yıl yapılan finallerde ilk turda elendiğini, geçen yıl ise üçüncü olduğunu anımsatarak, "Finallerde hedefim bu sefer şampiyon olmak." ifadesini kullandı.

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda da 12'den vurduk! Mete Gazoz, Samet Ak ve Abdullah Yıldırmış'tan altın madalya 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Mete Gazoz, Samet Ak ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan klasik yay erkek takımı altın madalyanın sahibi oldu.

DÜNYANIN EN İYİ 8 OKÇUSU KATILIYOR

Finallere kalan diğer 7 sporcunun da birbirinden zorlu rakipler olduğunu aktaran Mete Gazoz, şunları kaydetti:

"Finallere, dünyanın en iyi 8 sporcusu katılıyor. Bu 8 sporcunun birbirinden çok bir farkı yok. Performans olarak bir fark olacak. Şu anda sezonumuz bitti. Sezon bittikten iki ay sonra Dünya Kupası Finalleri var. Aradaki iki aylık boşlukta hangi sporcu performansını daha iyi yükseltebilirse o şampiyon olacak."

19. Akdeniz Oyunları'nda 12'den vurduk... Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den altın madalya Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, altın madalya elde etti.

Mete Gazoz, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı İhlas Koleji mezunu milli sporcumuz Mete Gazoz, Almanya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Mete Gazoz'un gözü zirvede: Paris 2024'te de hedef altın madalya Olimpiyat Şampiyonu milli okçumuz Mete Gazoz, hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları'nda bir kez daha altın madalyaya uzanmak olduğunu söyledi.