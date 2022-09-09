Milli Basketbol Takımı'nda elinden yaşadığı sakatlıktan dolayı Gürcistan'daki grup maçlarından sonra Türkiye'ye dönen Shane Larkin, Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu tarafından muayene edilmişti.
Larkin'in, Fransa maçında forma giyip giyemeyeceği yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, sakatlığı nedeniyle ameliyat olması gereken Shane Larkin'in Avrupa Şampiyonası'na devam edemeyeceğini açıkladı.
Türkiye - Fransa EuroBasket 2022 Maçı Ne Zaman? Saat Kaç? 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nu 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamlayan A Milli Takım son 16 turunda Fransa ile kozlarını paylaşıyor. Türkiye - Fransa EuroBasket 2022 Maçı Ne Zaman? Saat Kaç?