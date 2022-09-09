Türkiye Gazetesi

Beşiktaş habeleri... Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü yıldızların geldiği "yaz transfer dönemi", sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olarak dikkati çekti.

EN ÇOK KONUŞULAN TAKIM FENERBAHÇE

Dün gece itibarıyla Spor Toto Süper Lig'de yaz transfer sezonu sona erdi. Taraftarlar, transfer sezonu boyunca yaşadığı heyecanı, duygularını ve görüşlerini Twitter üzerinden paylaştı. Bu dönemde Türkiye'de futbolla ilgili 27 milyona yakın tweet atıldı.

17 Haziran-5 Eylül arasında Twitter verilerine göre transferlerle ilgili en çok konuşulan takım Fenerbahçe oldu. Tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus ve önemli futbolcuları kadrosuna katarak yeni bir yolculuğa çıkan Fenerbahçe'yi rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş izledi. Son şampiyon Trabzonspor dördüncü, Süper Lig'e yeniden yükselen MKE Ankaragücü ise beşinci sırada yer aldı.

İngiltere Championship'te mücadele eden ve Türk iş insanı Acun Ilıcalı'ya ait Hull City de Türkiye'de çok konuşulan takımlardan biri haline geldi.

Dele Alli 2. maçında sakatlandı! Uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Dele Alli 2. maçında sakatlandı... Ankaragücü maçında ilk 11 oynayan ve 66'da kenara gelen orta saha oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama geldi.

RONALDO'DAN BİLE FAZLA KONUŞULDU

Futbolcu açısından yapılan değerlendirmede Beşiktaş'ın Everton'dan kiraladığı İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli'nin transferinin duyurulduğu tweetler en çok etkileşimi aldı.

Geçen sezonu istediği gibi geçiremeyen Beşiktaş, bu dönemde Premier Lig'den yaptığı transferlerle dikkati çekti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Dele Alli, Türkiye'de Cristiano Ronaldo'dan bile fazla konuşuldu.

Beşiktaş'ın Twitter hesabının bir video ile Dele Alli'nin transferini duyurduğu tweet, bu dönemin en çok retweet alan paylaşımı oldu.

Beşiktaş'ın bir başka transferini duyurduğu Gedson Fernandes tweeti, Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro'ya "hoş geldin" dediği tweet, en çok etkileşim alan mesajlar arasına girdi.

Galatasaray'ın transfer sezonunun bitmesine saatler kala ardı ardına açıkladığı transferler de büyük bir etkileşimi çok kısa sürede aldı.

Dele Alli tanıtım videosu 25 milyondan fazla görüntülendi, dünya bu transferi konuştu Beşiktaş'ın İngiliz yıldız futbolcu Dele Alli'yi transfer etmesi, dünya basınında da geniş yankı buldu. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu yeni takımıyla bugün ilk antrenmanına çıkarken klas hareketleriyle takım arkadaşlarını bile heyecanlandırdı.

Dele Alli neden Beşiktaş'a geldiğini açıkladı! Herkesin merak ettiği o soruya cevap Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, ilk röportajında Beşiktaş tercihinin nedenlerini açıkladı. Piyasa değeri bir ara 100 milyon euroyu bulan 26 yaşındaki İngiliz orta sahanın kariyerindeki büyük düşüş sonrası Beşiktaş'a imza atması Siyah-Beyazlılar açısından "ya tutarsa transferi" yorumlarını beraberinde getirmişti.