Türkiye Gazetesi

Ankaragücü maçının bitmesinin ardından sahaya atlayan taraftara müdahalede bulunan Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'ya 1 maç ceza verildi. Son kararla birlikte Souza, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Tahkim Kurulu'nun Josef de Souza'nın cezasını onamasının ardından Beşiktaş yönetimi harekete geçti.

Siya beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İkinci Başkanımız Engin Baltacı ile futbolcumuz Josef de Souza, yarın (10 Eylül) saat 13.30’da Vodafone Park’ta basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacaklardır. Taraftarlarımız ile kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Sahaya atlayan taraftarı darp etmişti: Josef de Souza'nın cezası onandı TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın 1 maçlık men cezasını onadı.

Josef de Souza'ya ekstra ceza yok! PFDK kararını açıkladı... Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, MKE Ankaragücü maçındaki olaylarda kırmızı kart göre Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'ya ekstra ceza vermedi. Beşiktaş yönetimi kırmızı kartın iptal edilmesini istemişti. Brezilyalı yıldız 1 maç ceza çekecek.