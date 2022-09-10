Türkiye Gazetesi

Yok artık diyeceğimiz bir transfer sürecini geride bıraktık. Kulüplerimizin ekonomik olarak yapılanmayı dillendirdiği, yayın gelirinin 650 milyon dolarlardan 100 milyon dolarlara indiği dönemde Galatasaray ve Beşiktaş çılgın işler yaptı. Süper Lig’e 465 futbolcu transferi olurken 433 oyuncu da gönderildi. Bu bağlamda 116 milyon avro harcandı, 98,6 milyon avroluk ise satış geliri sağlandı. Zarar 17,3 milyon avroda kalırken bu konuda başı çeken 14 transferle taraftarını mest eden Galatasaray oldu.

18 MİLYONLUK FARK

Transfermarkt’ın verilerine göre Cimbom, 13 milyon avroluk satış gelirine karşın 31,5 milyon avroluk bir bonservis harcaması yaptı. Fark 18,5 milyondu. Beşiktaş da 19,05 milyon avro harcadı, 10 milyon avro kazandı. Dört büyükler arasında dönemi kârlı kapatan iki kulüp Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu. Sarı lacivertliler 30,5 milyon avroluk satış yaparken 29,8 milyon avro harcadı. Trabzonspor ise 18,8 milyon avroluk harcamasına karşılık 19,3 milyon avroluk satış gerçekleştirdi.

ZİRVEDE KİM VAR! 18 MİLYONA GİTTİ

Transfer döneminin öne çıkanları kim oldu? Süper Lig’de en büyük bonservis gelirini Fenerbahçe, Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae’yi Napoli’ye 18 milyon 50 bin avroya satarak kazandı. Gelenler kısmında ise Galatasaray’ın Arsenal’den 6 milyon avroya aldığı Lucas Torreira ile Beşiktaş’ın Benfica’dan 6 milyon avroya renklerine bağladığı Gedson Fernandes yer aldı.

SOSYAL MEDYADA FENER VE ALLİ İLK SIRADA

Sosyal medyada transfer durumu nasıldı? En çok konuşulan kulüp Fenerbahçe olurken, futbolcu özelinde ise Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı Dele Alli zirvede yer aldı. Bu arada Galatasaray Kulübü yeni transferleri Dries Mertens ile Lucas Torreira’yı Twitter Spaces’ta canlı bir sohbette duyurarak dünyada bir ilki gerçekleştirdi.

GALATASARAY’IN YENİLERİ

FUTBOLCU BONSERVİS

Dries Mertens 1,1 milyon

Lucas Torreira 6 milyon

Mustafa 3,85 milyon

Sergio Oliveira 3 milyon

Haris Seferovic 1 milyon (kira)

Fredrik Midtsjö 3,5 milyon

Leo Dubois 2,5 milyon

Mauro Icardi Kira

A. Bardakcı 2,8 milyon

K. Karataş 1,1 milyon

Yusuf Demir 6 milyon

Juan Mata -

Mathias Ross 1,75 milyon

Milot Rashica Kira

FENERBAHÇE’NİN YENİLERİ

FUTBOLCU BONSERVİS

Diego Rossi 5,5 milyon

Luan Peres 5.2 milyon

Joao Pedro 4,6 milyon

Lincoln 3,5 milyon

M. Batshuayi 3,5 milyon

Willian Arao 3 milyon

Emre Mor 2 milyon

G. Henrique 1,4 milyon (kira)

İrfan Can Eğ. 500 bin

Tiago Çukur 250 bin

Lamine Diack 250 bin

Joshua King -

Bruma Kira

Ezgjan Alioski Kira

BEŞİKTAŞ’IN YENİLERİ

FUTBOLCU BONSERVİS

G. Fernandes 6 milyon

Valentin Rosier 4,8 milyon

Jackson Muleka 3,35 milyon

Emrecan U. 2 milyon

Tayyip Talha 1,5 milyon

K. Atagan Keskin 1,4 milyon

N. Redmond -

Roman Saiss -

Cenk Tosun -

Wout Weghorst Kira

Delle Ali Kira

A. Masuaku Kira

Tayfur Bingöl Kira

TRABZON’UN YENİLERİ

FUTBOLCU BONSERVİS

Trezeguet 4 milyon

Eren Elmalı 3,6 milyon

Maxi Gomez 3 milyon

Enis Bardhi 3 milyon

Umut Bozok 2 milyon

Marc Bartra 1,25 milyon

Doğucan H. 1,2 milyon

M. Lahtimi 600 bin

Naci Ünüvar 150 bin (kira)

Stefano Denswil -

J. Larsen -

Yusuf Yazıcı Kira

P. Gbamin Kira

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