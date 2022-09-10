Türkiye Gazetesi

M. Emin ULUÇ

Şampiyonlar Ligi elemesinde Fenerbahçe’nin kalbini kıran Dinamo Kiev, dersini Avrupa Ligi’nde aldı. Jorge Jesus, "Boğazımda bir düğüm gibi kaldı" dediği eşleşmenin ardından ayağına gelen fırsatı doğru değerlendirdi. Uzun yıllardır birlikte oynamanın avantajıyla güçlü bir savunma yapısına sahip olan Dinamo’yu doğru analiz eden Portekizli çalıştırıcı, Ukrayna duvarını duran top organizasyonlarıyla yıkarken, başrolde varlığı tartışılan Gustavo Henrique’nin olması da tesadüf değildi.

DAHA İYİ OLACAĞIZ

Skor adına bütün ihtimalleri deneyen Jorge Jesus, taktik antrenmanlarda duran top çalışmalarına ayrı bir önem veriyor. Taç, korner ve frikik organizasyonları için özel idman yaptıran Portekizli bu emeğinin meyvelerini Dinamo maçında topladı. Savunmada rakiplere geçit vermeyen Henrique, Szalai, Peres üçlüsünün, hücumlarda da etkilerini ortaya koyması Jesus’un ekstra çalışmalarının ürünü. Dinamo’nun zayıf yönlerini oyuncularına ezberleten Jesus, zaferi de ‘çalıştığı yerden’ kazandı.

BATSHUAYI: BANA GÜVENİN

Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta ağları havalandırarak Dinamo Kiev’i yıkan Michy Batshuayi, sarı lacivertli taraftarın gönlünü kazandı. Saracoğlu maç sonunda Batshuayi tezahüratlarıyla inlerken, Belçikalı oyuncu "Taraftarı mutlu etmek beni de mutlu etti. Bana güvensinler, çok daha iyi olacağım" dedi.

ÜÇ LEJYONER AÇIKTA

Yabancı sayısı 17 olan Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen üç lejyoner bugün kesinlik kazanacak. Lemos ve Novak’ın durumu net. Son oyuncunun da Bruma olması bekleniyor. Lemos ile Novak’ı transferin devam ettiği ülkelere yollamaya uğraşan Fenerbahçe amacına ulaşamazsa lisansı çıkarılmayacak bu oyuncular takımdan ayrı çalışacak.