Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş birbirinden ünlü ve güçlü isimlerle kadrosunu donattı. TFF'nin yabancı kuralına göre kulüpler kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncuyu bulundurabiliyor. Rosier, Masuaku, Saiss, Montero, Welinton, Gedson, N'Koudou, Ghezzal, Dele Alli, Josef, Boyd, Atiba, Redmond, Weghorst ve Muleka ile birlikte 15 yabancı futbolcuyu kadrosunda bulunduran siyah beyazlılar bir ismi elemek zorunda.

BOYD'UN CEZASI VAR

En zayıf halka olarak Atiba Hutchinson görülüyor. Montero ve Welinton, kritik stoper bölgesinde görev yaptıkları ve takıma katkı anlamında potansiyelli oldukları için kadroda bulundurulacak. Aslında Tyler Boyd ilk düşünülen isimdi. Ancak ABD'linin sözleşmesi dondurulursa ödenmesi gereken 250 bin avro cezai şart var. Bu durumda gözler şubat ayında 40 yaşına girecek olan Atiba Hutcinson'a çevriliyor.

ATİBA'NIN İNADI: İLAÇ KULLANMIYOR

Atiba’nın sakatlığı devam ediyor ve bu süreç 20 Kasım'da başlayacak olan Dünya Kupası zamanına kadar devam edecek. Üstelik ilaç kullanmayı reddeden Kanadalı efsanenin tedavisinin bu sebeple daha uzun sürebileceği öğrenildi. Sonuç olarak sözleşmesi dondurulacak isim olarak öne çıkan isim Atiba oldu.

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