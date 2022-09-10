Türkiye Gazetesi

Amerika Açık'ta tek erkekler finalinin adı: Casper Ruud - Carlos Alcaraz... Yarı finalde Karen Khachanov'u eleyen 22 yaşındaki Norveçli raket Casper Ruud, finale adını yazdıran ilk isim olmuştu. Dünya 7 numarasının finaldeki rakibini belirleyen maç Frances Tiafoe ile Carlos Alcaraz arasında oynandı.

Arthur Ashe Stadyumu'ndaki nefes kesen Tiafoe - Alcaraz kapışmasından İspanyol raket galip ayrıldı.

Yarı finale gelirken Rafael Nadal'ı eleyen Amerikalı raket Frances Tiafoe, Nadal'ı veliahtı olarak gösrerilen 19 yaşındaki rakibine 3-2 mağlup oldu. Kaybettiği 2 seti de tie-break ile veren dünya 4 numarası Carlos Alcaraz, adını finale yazdırmayı başaran taraf oldu.

AMERİKA AÇIK FİNALİ HANGİ KANALDA?

Casper Ruud ile Carlos Alcaraz arasında oynanacak ABD Açık finali 11 Eylül Pazar günü TSİ 23.00'da başlayacak. Amerika Açık maçları Eurosport'tan canlı yayınlanıyor.

MİCHELLE OBAMA DA İZLEDİ

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık, New York kentinde devam ediyor. İspanyalı tenisçi Carlos Alcaraz, rakibi Frances Tiafoe ile tek erkekler yarı finalinde mücadele etti. Karşılaşmayı eski first lady Michelle Obama da izledi.

Obama maç boyunca vatandaşı Tiafoe'yu destekledi.