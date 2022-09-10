Türkiye Gazetesi

Liverpool'a 2016'da Jürgen Klopp'un getirdiği ve dünya yıldızı olması beklenirken 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı gollerin ardından düşüşe geçen Loris Karius, kariyerine Premier League'de devam edecek. 29 yaşındaki Alman eldiven Newcastle United'la anlaştı.

2018-19 ve 2019-20 sezonlarında kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve Türk futbol severlerin de yakından tanıdığı Loris Karius, Liverpool'la sözleşmesi sona erince boşa çıkmıştı.

Newcastle United, yedek kalecisi Karl Darlow'un yaşadığı sakatlık sonrası Karius'la anlaştı. Tecrübeli eldivenle 1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Avrupa'da transfer sezonu sona erse de serbest statütedeki futbolcular Premier League'de transfer yapabiliyor.

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