Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor'a transferi son günü imza atan Gökhan Töre, yeni takımında kendisini bir kez daha kanıtlamak istiyor. Beşiktaş'tan ayrılan 30 yaşındaki futbolcu, “Çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma alışıp adapte olup sahada hem takıma hem de takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. İnşallah en yakın zaman formumu yakalayıp sahada olmak istiyorum" dedi.

Süper Lig'e 5 maçta 10 puanla başlayan Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor, pazartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacak. Akdeniz ekibi zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkan Gökhan Töre, şunları söyledi:

"BÜYÜK BİR HEYECANLA GELDİM"

"Başkan Murat Sancak, çok değerli bir insan. Ona çok teşekkür etmek istiyorum buradan. Bana güvendiği inandığı ve bana bu şansı verdiği için. Başkan vekilimiz Metin Korkmaz’a da çok teşekkür ediyorum. Onları mahcup etmek istemiyorum. Elimden gelenin en iyisini Adana Demirspor camiasına yapacağımda benim hiçbir şüphem yok, kimsenin de şüphesi olmasın."

Emre Akbaba Adana Demirspor'a 3 katı maaşla gitti! Yıldız futbolcuya cömert sözleşme Transferin son günü Galatasaray'dan Adana Demirspor'a transfer olan Emre Akbaba'nın yeni kulübündeki maaşı Galatasaray'da aldığının 3 katına yakın... Adana Demirspor'a 2+1 yıllık imza atan 29 yaşındaki futbolcu giderken 500 bin euro da bonservis kazandırdı.

STAMBOULİ: DAHA FAZLASINI YAPABİLİRİZ

Takımda 2. sezonunu geçiren Fransız orta saha Benjamin Stambouli ise şöyle konuştu:

"Gelişmek isteyen bir takım için böyle zorlu maçları atlatarak ve istediğiniz performansı vermeyerek bu puanları toplamak her zaman faydası oluyor. Sebebi de şu iyi performans gösteremediğiniz maçlarda kendine bir ayna çekerek, kendini geliştirmen gereken noktaları bilerek bakarak bunları geliştirebilirsin. O yüzden biz takım olarak yaptığımızın farkındayız. Daha fazlasını yapabileceğimizi biliyoruz. O yüzden bunun için her gün çalışıyoruz. Performansımızı yukarı çekebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Pazartesi günü Trabzonspor ile oynayacakları maç hakkında konuşan Stambouli, ”Şampiyon takıma karşı oynamak her zaman motive eder. Ama biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz kendi seviyemizi de kalitemizde göstereceğiz. Hem taraftarımızın önünde takımımızın kalitesini göstereceğiz hem de bizde bir şeyler olduğunu da herkese ispatlamak istiyoruz. Böyle maçlar sizlere her zaman motive eder. Geçen senede Trabzonspor hak ederek şampiyon olan bir takım. O yüzden hepimizi daha fazla motive ediyor” diye konuştu.

Gökhan Töre'nin yeni adresi Adana Demirspor oldu Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Gökhan Töre'nin takım arayışları son buldu. Adana Demirspor, forvet Gökhan Töre'yi kadrosuna kattığını duyurdu.