Türkiye Gazetesi

Fransız devi PSG, Galatasaray'a kiralık gönderdiği Arjantinli santrforu Mauro Icardi'nin Sarı-Kırmızılı takımdaki sözleşme detaylarının kamuoyuyla paylaşılmasından rahatsız oldu.

Galatasaray, uzun uğraşlar sonunda 29 yaşındaki santrforu 1 yıllığına kadrosuna katmıştı. KAP'a yapılan bildirime göre, Galatasaray oyuncunun 6 milyon 750 bin euro olan maaşının yalnızca 750 bin eurosunu ödeyecek.

750 BİN EUROYA İCARDİ

Mauro Icardi için Galatasaray'ın kasasından sadece 750 bin euro çıkacak olması kafaları karıştırmışken, Galatasaray yönetimi PSG tarafının "rica"sı üzerine bu paylaşımı sildi. Galatasaray'da oynayacak futbolcu için PSG kasasından 6 milyon euro çıkacak olması Fransa'da da haber olmuştu.

Galatasaray'da yeni transferler Florya'da! Icardi: Takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacağız Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen, Milot Rashica ve Juan Mata ilk antrenmanına çıktı.

Mauro Icardi, Juan Mata, Yusuf Demir, Mathias Ross, Milot Rashica... Galatasaray maliyetleri açıkladı Transferin son günü 5 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray, yeni yıldızlarını KAP'a bildirdi ve maliyetler belli oldu. Yusuf Demir'in bonservisini alan Galatasaray, Icardi'yi ise "sudan ucuz"a kiraladı. İşte detaylar...