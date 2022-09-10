Türkiye Gazetesi

Galatasaray taraftarlarının bitti gözüyle baktığı Kaan Ayhan transferi, transfer döneminin son günü iptal olmuştu. Sarı-Kırmızılı kulüp 27 yaşındaki milli stoperin uçak biletlerini bile göndermiş ancak imzalar atılamamıştı. Her transfer döneminde Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Kaan Ayhan'ın İtalyan kulübünde kalmasının nedeni ortaya çıktı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ÇOK TUTUYOR

Milliyet'in haberine göre; Sassuolo Teknik Direktörü Alessio Dionisi, Kaan Ayhan’dan memnun olduğunu, takımda kalmasını istediğini yönetime bildirdi. Bunun üzerine Sassuolo sadece çok iyi bir teklif gelmesi durumunda futbolcuyu bırakma, aksi takdirde kesinlikle göndermeme kararı aldı.

Dionisi’nin oyuncuyu kadroda aktif olarak değerlendirme düşüncesi de, kiralık transfer seçeneğinin önünü tıkayan diğer faktör oldu.

Kaan Ayhan bu sezon Seria A'da 5 maçın 3'ünde forma giyerken Juventus maçına ilk 11'de başlamıştı.

Beşiktaş'tan Kaan Ayhan yoklaması Transfer planını şimdiden hazırlayan Beşiktaş'ta, derbide attığı gollerle zaferi getiren Larin’in kalması için şartlar zorlanacak. Stoper için ise Sergen Yalçın yönetime "Kaan Ayhan’ı alalım" dedi.

CEYHUN KAZANCI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, basın mensuplarıyla bir araya geldiği sohbet toplantısında Kaan Ayhan'ın transferinin zor olduğunu belirtmiş ve "Sassuolo, Kaan Ayhan için 6-7 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Bu şartlarda transfer zor" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise milli futbolcunun Mauro Icardi ile aynı uçakta geleceğini söylemişti.

2020 yazında Fortuna Düsseldorf'tan 2.5 milyon euroya Sassuolo'ya transfer olan Kaan Ayhan'ın 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

PSG'den Galatasaray'a Mauro Icardi ricası! Arjantinli yıldızın açıklanan maaşı kafa karıştırmıştı Galatasaray transferin son günü 5 ismi kadrosuna katarak transfer şov yapmış, 8 Eylül gecesi de peş peşe Twitter paylaşımlarıyla Mauro Icardi, Juan Mata, Yusuf Demir, Mathias Ross, Milot Rashica'nın maliyetlerini açıklamıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın resmi Twitter hesabında 4 transferi maliyetine ilişkin atılan tweet duruyor ancak Icardi paylaşımı silindi.

Mauro Icardi, Juan Mata, Yusuf Demir, Mathias Ross, Milot Rashica... Galatasaray maliyetleri açıkladı Transferin son günü 5 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray, yeni yıldızlarını KAP'a bildirdi ve maliyetler belli oldu. Yusuf Demir'in bonservisini alan Galatasaray, Icardi'yi ise "sudan ucuz"a kiraladı. İşte detaylar...