Türkiye Gazetesi

Arjantin'in tanınmış televizyon yüzlerinden olan Wanda Nara'nın İstanbul ve Galatasaray paylaşımları ülkesinde her gün haber alıyor. Arjantin'de yayın yapan America TV'deki LAM isimli programda Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın Türkiye'ye geliş sürecinde yaşadıkları konuşuldu.

Nara'nın Türkiye'ye gelmeden önce Galatasaray yetkililerinden özel aşçı, 5 çocukları için okul, Aralık ayına kadar misafirler için otel odası, ailece yaşayacakları ev, özel güvenlik ve 24 saat şoförlü araç talebi olduğu kaydedildi.

İSPANYOLCA BİLEN MAKAM ŞOFÖRÜ

Wanda Nara imza atmadan önce ilk iş ev beğendi. Bebek sırtlarında bir villaya yerleşen Tangocular için tutulan emlakın aylık kirası 300 bin TL!

İspanyolca bilen bir makam şoförü işe alan Galatasaraylı idareciler, çiftin çocukları için de yine İspanyolca bile hizmetliler, bakıcılar buldu. Ayrıca Wanda Nara'ya yılda 5 kez İstanbul - Buenes Aires arası VIP uçak biletleri ayarlandı.

Wanda Nara - Mauro Icardi çiftini 5 çocuğu var.

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