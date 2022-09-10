Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, Ankaragücü maçından sonra sahaya atlayan bir holiganın saldırısı sırasında arkadaşlarını korumak istemiş, bu sırada holigana fiziksel müdahalede bulunmuştu. Maçın hakemi de Josef bu yüzden kırmızı kart göstermişti. PFDK önceki gün Josef'e 1 maç ceza verdiğini açıkladı. Beşiktaş kulübü itiraz etti ancak Tahkim Kurulu bu itirazı reddetti.

JOSEF DE SOUZA NE DEDİ?

Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Josef de Souza'nın sözlerinden satırbaşları şöyle:

"4 maçta takımın yanında değildim. Gece gündüz çalışarak, normalden de erken sahalar döndüm. Takıma da hakeme de yardımcı oldum. Malum olay yaşandı. Normal davranmama rağmen 1 maç ceza aldım, kırmızı kart yedim. Büyük hayal kırıklığı yaşıyorum."

"CEZANIN KAÇ MAÇ OLDUĞU ÖNEMLİ DEĞİL"

"Arkadaşlarımı korudum, hakeme yardımcı oldum. Sonunda çok haksız bir ceza aldım. Bu cezanın boyutu çok önemli değil. Ben 4-5 haftadır zaten takımdan uzağım. Niye böyle bir ceza verildiği asıl mesele. Ben orada yüzde yüz doğru bir reaksiyon gösterdim."

"TFF bana 5 maç da ceza verebilirdi. Böyle bir aksiyonun sonunda ceza verilmesini kabul edemiyorum. Hayal kırıklığına uğradım ve üzgünüm."

"YA O TEKME BİR ARKADAŞIMA GELSEYDİ?"

"Bir soru sormak istiyorum. Kötü bir olay yaşandı. O esnada sahaya giren taraftar eğer Cenk ya da Salih'i sakatlasaydı? Ya da elinde bir alet olsaydı? O oyuncular, hakem fark etmeksizin bir sakatlık ya da yaralama olsaydı ne olurdu? Bana yine 1 maç ceza mı verilecekt

"Bu cezanın ne kadar yanlış olduğunu tartışmaya gerek yok. Cenk ya da Salih'e futbol oynamalarını engelleyecek bir şey olsaydı ne olacaktı? Şu anda benim cezamı mı konuşacaktık? Herkes olayı kınayacaktı. Bu aradaki farkı düşünmek gerekiyor."

"ADİL OLMAYAN BİR CEZA ALDIM"

"Bu cezanın nasıl verildiğini ailemle sürekli konuşuyorum. Bunun adil olmadığı belli. Adil olmayan bir ceza aldım ve ailemle ben bu yaşanan olay yüzünden, verilen reaksiyon yüzünden bu tarz olaylar yüzünden güvensizlikler hissediyoruz."

"Ceza alması gereken kişiler ceza almadı. Rakibin aldığı ceza da ortada. Bu durum bir güvensizlik oluşturuyor."

"Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bana her şeyimi veren bir ülke. Türk futbolseverleri çok seviyorum. Her şeyi içimden gelerek yaşıyorum. Bu olayın yaşanması, adaletsizlik yaşanması endişe ve üzüntü getirdi. Bu da çok insani. Ben burada çok büyük hayallere sahibim. Hayallerimden vazgeçmeyeceğim. Ama bu kadar büyük sevgi beslerken bunların yaşanması, duygusal olarak beni ve ailemi çok üzdü."

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Salih Uçan'a uçan tekme! Beşiktaşlı futbolcu korkunç saldırıyı ucuz atlattı! Ankaragücü'nün sahası kapanacak Ankaragücü - Beşiktaş maçında hakem son düdüğü çaldıktan sonra sahaya atlayan giren bir Ankaragücü taraftarı, Beşiktaşlı futbolculara saldırdı. Holiganın tekmesi Salih Uçan'a geldi. Maçın son anlarında iki yedek kulübesi arasında tartışma çıktı. Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren taraftarı yakalayarak dışarıya çıkardı. Ankaragücü'nün TFF'den çok ağır bir ceza alması bekleniyor.