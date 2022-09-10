Türkiye Gazetesi

EuroBasket 2022'de İspanya'yı devirip grup lider olmaya çok yaklaştığımız maçta Cedi Osman topu oyuna sokamayınca maçı İspanyollar kazanmıştı.

Milli yıldız aynı hataları son 16 turundaki Fransa maçında da yapınca sosyal medyada linç yedi. Akıllara, 2 sene önceki Dünya Şampiyonası'na ABD'yi devirmeye çok yaklaştığımız maç geldi. O maçta da son saniyelerde çizgiden 2'de 0 atan Cedi Osman, tarihi galibiyetin önüne geçmiş ve büyük tepki çekmişti.

A Milli Takım, EuroBasket2022'ye son 16'da Fransa yenilgisiyle veda etti! Elimizdeki maçı verdik 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nu 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamlayan A Milli Takım son 16 turunda Fransa'yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmaya çok yaklaştı ancak elindeki maçı altın tepsiyle rakibine sunarak turnuvaya veda etti. İspanya maçında son topta yaptığı hatayla grup liderliğini veren Cedi Osman, Fransa'nın kazanmasında da başrol oynadı!

1'İNİ SOKSA YETİYORDU

Bitime 12.2 saniye kala Cabbarot'nun yaptığı sportmenlik dışı faul sonrası Cedi Osman, kullandığı iki serbest atışta da isabet sağlayamadı. A Milli Takım, kenardan kullandığı topu da kısa sürede kaybedince Fransa'dan Gobert bitime 2,5 saniye kala kaydettiği basketle skoru eşitledi: 77-77. Ay-yıldızlı takım, son hücumda sayı çıkaramadı ve normal süresi 77-77 biten maçta uzatmaya gidildi.

Uzatma bölümünde A Milli Takım Furkan Korkmaz ve Buğrahan Tuncer ile sayı üretirken, Fransa M'Baye, Fournier ve Gobert'in basketleriyle son dakikaya 87-84 önde girdi. A Milli Takım, Furkan Korkmaz'ın serbest atıştan kaydettiği sayılarla bitime 38.2 saniye kala skoru 87-86 yaptı. Fransa'nın hücumunda Gobert, bitime 13.4 saniye kala kullandığı iki serbest atışta da isabet sağlayamadı. Ancak A Milli Takım'ın son hücumunda Furkan Korkmaz topu kaybetti ve çekişmeli geçen karşılaşmayı 87-86 kazanan Fransa, çeyrek finale yükseldi.

Ergin Ataman: Kariyerimin en acı mağlubiyeti! EuroBasket2022'de inanılmaz maç... A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, EuroBasket 2022 son 16 turunda Fransa'ya uzatmada 87-86 yenilerek elendikleri maçta kariyerinin en acı mağlubiyetini yaşadığını söyledi. Tecrübeli koç, bitime 12 saniye kala 2 sayı öndeyken 2 serbest atış kaçıran Cedi Osman'a da "beceriksiz" dedi.

SOSYAL MEDYADA BURAK YILMAZ TEPKİSİ

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası biletini kaçırmasında Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı rol oynamıştı.

Sosyal medyada pek çok kullanıcı Cedi Osman'la Burak Yılmaz'ı birlikte anarak tepki gösterdi. Avrupa şampiyonu yıldızlar topluluğu Fransa karşısında tam kazandık derken Cedi Osman'ın hataları nedeniyle maç gidince sosyal medya yıkıldı!

Maçın bitimiyle beraber A Milli basketbolcular gözyaşlarını tutamadı.

Milli pivot Sertaç Şanlı ve tribündeki eşinin birbirlerine sarılarak ağlaması ekranlara yansıdı. Cedi Osman'ın ağladığı anlar da binlerce etkileşim aldı.

Türkiye - İspanya 69 - 72 EuroBasket 2022! Ne yaptın Cedi Osman! EuroBasket 2022'de oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki son maçında 4'te 3 yapan İspanya ile liderlik maçına çıktı. Son hücuma 68-69 geride giren ve maç için 19 saniyesi olan Ay-Yıldızlılar'da Cedi Osman topu oyuna sokarken acemice bir hata yapınca maçı İspanya'ya verdik!