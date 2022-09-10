Türkiye Gazetesi

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında oldukça üzgün olduğu görünen Ergin Ataman, "Maçın değerlendirmesini yapmak gerçekten çok zor. Basketbol tuhaf bir oyun. Bazen insana çok büyük mutluluklar veriyor, bazen de takım olarak ülke olarak bu denli acı verici bir mağlubiyet yaşıyoruz. Kariyerimin belki de en can yakıcı, en ağır mağlubiyeti bu." diye konuştu.

BECERİKSİZLİK Mİ HEYECAN MI?

Tecrübeli başantrenör, maçta galibiyete çok yaklaştıklarını dile getirerek, "Türk halkına bu galibiyeti vermeye çok yakındık. Oyuncularım müthiş mücadele etti. Buna benzer bir şey 2019'da ABD maçında olmuş. Kısmetsizlik mi deriz, beceriksizlik mi deriz, aşırı heyecan mı deriz. Basketbol böyle bir oyun. Kazandım, çok büyük bir hedefi yakaladım derken bir anda turnuvadan eleniyorsun." ifadelerini kullandı.

"KISMETSİZLİĞİN SON NOKTASI"

Ergin Ataman, uzatmanın son bölümünde Furkan Korkmaz'ın yaptığı top kaybıyla ilgili soru üzerine, "Orada artık bir oyun yoktu. Gobert son faulü atsaydı biz mola istemiştik zaten. Orada 6 saniye kala ribaunt olunca Furkan doğrusunu yaptı. Orada faul de alsa yine son toptu, iki atışa gidecektik. Olmadı, geçemedik. Kapandılar o pozisyonda. Kolay değil, 6 saniye kala bütün sahayı geçip, bir sayı gerideyken böyle bir atmosferde o topu değerlendirebilmek... Kısmetsizliğin son noktasıydı." şeklinde görüş belirtti.

A Milli Takım, EuroBasket2022'ye son 16'da Fransa yenilgisiyle veda etti! Elimizdeki maçı verdik 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nu 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamlayan A Milli Takım son 16 turunda Fransa'yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmaya çok yaklaştı ancak elindeki maçı altın tepsiyle rakibine sunarak turnuvaya veda etti. İspanya maçında son topta yaptığı hatayla grup liderliğini veren Cedi Osman, Fransa'nın kazanmasında da başrol oynadı!

Cedi Osman yine A Milli Takım'ın kaderiyle oynadı! Tarihi maçta Fransa'ya yenildik, basketbolcuların göz yaşları sel oldu EuroBasket2022'de Fransa'yla son 16 turunda karşılaşan A Milli Takım, müthiş bir geri dönüşle öne geçtiği ve kazanmaya çok yaklaştığı maçı rakibine altın tepsiyle sundu. Bitime 12.2 saniye kala Ay-Yıldızlılar 2 sayı öndeyken 2 serbest atış kaçıran Cedi Osman, maçı bitirmeyi başaramadı. Ardından kenardan da topu oyuna sokamadık ve Fransa sayı bulunca maç uzadı. Cedi Osman'ın çeyrek finale mal olan bu hatası sosyal medyada "linç" kampanyasına dönüştü.