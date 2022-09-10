Türkiye Gazetesi

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 Turu'nda Fransa ile karşılaşan A Milli Erkek Basketbol Takımı, 87-862lık skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti. Söz konusu vedanın ardından maçta yalnızca 11 sayı kaydeden Cedi Osman büyük tepki çekerken, oyuncu eşi Ebru Şahin ise sosyal medyadan 22 sayı kaydeden Buğrahan Tuncer'e yüklendi. Şahin Tuncer'e, "Gününe şükredip takımına teşekkür edeceğine hatırlatma yapıyor, art niyet ve bireysellik budur" sözleriyle tepki gösterdi.

"BÖYLE STAR OLMAZSINIZ AMA NANKÖR EVET"

Ebru Şahin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yokluktan liderlik vasfı verilmiş, turnuva boyunca oyuncular yorgunluktan ve mücadeleden bayılacakken turnuvada 1 maç toplam 10 dk'sı olmayanlar gününe şükredip takımına teşekkür edeceğine hatırlatma yapıyor, art niyet ve bireysellik budur. Böyle star olmazsınız ama nankör evet"

Şahin'in paylaşımına tepkiler çığ gibi yağarken Ebru Şahin, Ebru Şahin, gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

SON ANDA YAPILAN HATA MAÇI KAYBETTİRDİ

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile oynadığı maçı son anlardaki hatalarla kaybetti.

Kötü başladığı ve 5. dakikasında 16 sayı (15-31) geri düştüğü maçta mücadeleyi bırakmayan ay-yıldızlı takım, özellikle Buğrahan Tuncer'in dış atışlardaki etkili performansıyla üçüncü çeyreğin son 7 dakika 33 saniyesinde sayı tanımadığı rakibi karşısında son periyoda 57-49 önde girdi.

Çekişmeli geçen maçta normal sürenin son anına 77-75 önde giren A Milli Takım'da Cedi Osman, bitime 12.2 saniye kala kullandığı serbest atışlardan sayı çıkaramadı. Kenardan kullanılan top kaybını iyi değerlendiren Fransa, bitime 2.5 saniye kala bulduğu basketle maçı 77-77'lik skorla uzatmaya götürdü.

Uzatma bölümü de başa baş geçerken bitime 13.4 saniye kala 87-86 geride olan ay-yıldızlı takımın yaptığı hücumda Furkan Korkmaz topu kaybetti.

A Milli Takım, etkili bir performans sergilediği maçı kritik hatalar sonucunda yitirerek çeyrek final biletini alamadı.

A MİLLİLER'İN ŞAMPİYONA KARNESİ

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası'nı 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle tamamladı. Ay-yıldızlı takım, Gürcistan'da oynadığı A Grubu maçlarında Karadağ, Bulgaristan ve Belçika'yı yenerken, İspanya ve Gürcistan'a mağlup oldu. Milli takım, son 16 turunda ise Fransa'ya kaybetti.

Cedi Osman yine A Milli Takım'ın kaderiyle oynadı! Tarihi maçta Fransa'ya yenildik, basketbolcuların göz yaşları sel oldu EuroBasket2022'de Fransa'yla son 16 turunda karşılaşan A Milli Takım, müthiş bir geri dönüşle öne geçtiği ve kazanmaya çok yaklaştığı maçı rakibine altın tepsiyle sundu. Bitime 12.2 saniye kala Ay-Yıldızlılar 2 sayı öndeyken 2 serbest atış kaçıran Cedi Osman, maçı bitirmeyi başaramadı. Ardından kenardan da topu oyuna sokamadık ve Fransa sayı bulunca maç uzadı. Cedi Osman'ın çeyrek finale mal olan bu hatası sosyal medyada "linç" kampanyasına dönüştü.

A Milli Takım, EuroBasket2022'ye son 16'da Fransa yenilgisiyle veda etti! Elimizdeki maçı verdik 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nu 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamlayan A Milli Takım son 16 turunda Fransa'yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmaya çok yaklaştı ancak elindeki maçı altın tepsiyle rakibine sunarak turnuvaya veda etti. İspanya maçında son topta yaptığı hatayla grup liderliğini veren Cedi Osman, Fransa'nın kazanmasında da başrol oynadı!