Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Son takviyelerle bu sezonki transfer sayısını 13’e tamamlayan Galatasaray’da artık sahne teknik heyet ve oyuncuların. Sarı kırmızılı yönetim şampiyonluk hedefine ulaşmak için, teknik direktör Okan Buruk’un isteğiyle kadrosunu neredeyse tamamen yeniledi. Buruk, Kasımpaşa maçı öncesi oyuncularından net bir galibiyet istediğini belirtti. Tecrübeli teknik adam "Yönetimimiz bu takımı kurmak için çok çalıştı. Artık top bizde. Kalitemizi sahada gösterme zamanı geldi" dedi.

ICARDI-MATA TRİBÜNDE

Son düdüğe kadar mücadeleyi elden bırakmamaları gerektiğini söyleyen Okan Hoca "Galatasaray’a yakışır bir oyun ve pes etmeyen bir takım görmek istiyorum" dedi. Son gün yapılan beş transferden bazı isimleri kulübede başlatacak olan Buruk, Icardi ve Mata’yı hazır olmadıkları gerekçesiyle tribüne gönderecek. Hoca, Kasımpaşa karşısına klasik 11’ini sürecek.

Gaziantep maçında kırmızı kart gören Abdülkerim’in yerine Emin Bayram görev yapacak.

TATLI SIKINTI

Okan Buruk’un yenilerden Ross, Yusuf ve Rashca’yı kadroya alması bekleniyor. Son taktik idmanda Emin Bayram’ı stoperde deneyen Buruk’un bu oyuncuya 11’de yer vereceği öğrenildi.

SOYDAN'A YALANLAMA: GÜNAY'DAN TERİM TEPKİSİ

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Yusuf Günay, TFF’nin eski yöneticisi Selim Soydan’ın iddialarına karşılık "Gerçekle bağdaşmayacak haber ve ithamlar hukuki karşılığını almalıdır, alacaktır" dedi. Soydan "Fatih Terim’in ceza aldığı bir dönemde, savunma yapmak için TFF’ye gelen üç yönetici (Cezayı uzatın da hocadan kurtulalım)" dediğini söylemişti.

Wanda Nara'nın Galatasaray'dan istekleri rock yıldızlarını kıskandıracak cinsten! Icardi transferini perde arkası Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin transferinin perde arkası aralanmaya devam ediyor. Yıldız santrforun menajeri ve eşi olan Wanda Nara'nın transfer görüşmeleri sürecinde Galatasaray yöneticilerinden istekleri, rock yıldızlarının konser organizatörlerinden istediklerini aratmadı!

Kaan Ayhan gerçeği! Galatasaray'a transferi neden son anda iptal oldu? Galatasaray'ın el sıkıştığı milli futbolcu Kaan Ayhan'ın transferinin son anda iptal olmasının sebebi ortaya çıktı. Sassuolo Teknik Direktörü Alessio Dionisi, Kaan Ayhan’dan memnun olduğunu, takımda kalmasını istediğini yönetime bildirince anlaşma bozuldu.