Türkiye Gazetesi

Uğur AKTAN

EuroBasket 2022’de kâbus gibi geçen ve olayların eksik olmadığı Gürcistan’dan grup ikincisi olarak son 16 turunu Berlin’e taşımıştı 12 Dev Adam. Karşımızdaki rakip güçlü Fransa’ydı ama orası bizim evimiz sayılırdı. Tribünlerde binlerce Türk taraftar itici gücümüz olacaktı. Ancak çok kötü başladık maça. Daha top göremeden 7-0’lık seriyle Fransızları iştahlandırdık. Millî takımımız dört dakikadan uzun bir süre sayı bulamadı; periyot da 7 sayı farkla bitti.

HARİKA BİR DÖNÜŞ

İkinci çeyreğin başında Fransa farkı 15 sayıya kadar çıkardı. Çeyreğin son bölümünde Cedi, Furkan ve Buğrahan’ın üçlükleriyle ayağa kalktık ve soyunma odasına 43-35 geride girdik. İkinci yarıda dişe diş oynayıp 49-49’da Fransa’yı yakaladık, üçüncü periyodu da 57-49 önde kapattık. İşler istediğimiz gibi gidiyordu. Son saniyelere kadar maç avucumuzun içindeydi ve bitime 12 saniye kala 77-75 öndeyken teknik faul kazandık. Cedi Osman atış çizgisindeydi. Artık iş bitmişti!

AH BE ÇOCUKLAR!

Ama öyle olmadı. Cedi iki atışı kaçırdı. Üstelik de kenardan başladığımız oyunda topu kullanamadık, Fransa basketi bulup 77-77’de tabelayı dondurdu. 2,1 saniye, sayı bulmamıza yetmeyecekti, maç uzadı. Morallenen Fransa farkı açtı. Millîlerimiz son bölümde bir kere daha reaksiyon verdi, maça tutundu. 1 sayı gerideyken (86-87) son hücum bizdeydi. Ancak Furkan Korkmaz akılalmaz bir top kaybı yapınca avucumuzun içindeki tur uçtu gitti, turnuvaya veda ettik...

ERGİN ATAMAN ADETA YIKILDI

Fransa maçının ardından değerlendirmelerde bulunan koç Ergin Ataman "Basketbol tuhaf bir oyun. Bazen çok büyük mutluluk veriyor, bazen de bu denli acı verici bir mağlubiyet yaşıyoruz ülke olarak. 26 yıllık kariyerimin belki de en can yakıcı, en ağır mağlubiyeti bu. Kısmetsizliğin son noktasıydı" ifadelerini kullandı.

Ataman sözlerini şöyle sürdürdü: Kazandım, çok büyük bir hedefi yakaladım derken bir anda turnuvadan eleniyorsun. Hepimiz çok üzgünüz. Son bölümde 6 saniye kala ribaunt olunca Furkan doğrusunu yaptı. Kolay değil, son saniye kala bütün sahayı geçip, bir sayı gerideyken böyle bir atmosferde o topu değerlendirebilmek...

SERBEST ATIŞ DRAMI! CEDİ'NİN KABUSU...

Millîler, EuroBasket 2022’de Fransa karşısında iki sayı öndeyken 12,2 saniye kala iki serbest atıştan yararlanamayan Cedi Osman, maçtan sonra gözyaşlarına boğuldu. Cedi, 2019 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası’nda da ABD karşısında 92-91 Türkiye öndeyken bitime 8,3 saniye kala serbest atışları kullanamayınca, dünya devini yenme şansını kaçırmıştık.

FURKAN YIKILDI

A Millî Takım’da 22 sayı atan Buğrahan Tuncer’den sonra 18 sayıyla en skorer isim olan Furkan Korkmaz, uzatma bölümünde bitime 6 saniye kala son topu kullanamadı ve ay yıldızlı takım Fransa’ya 1 sayı farkla kaybetti.

AVRUPA ŞAMPİYONALARINDA BAŞARIYI UNUTTUK

EuroBasket’te 25 defa mücadele eden A Mllî Takım, en iyi derecesini 2001’de ev sahibi olduğu turnuvada ikinci olarak elde etti. Ay yıldızlılar bunun ardından katıldığı

9 Avrupa Şampiyonası’nda başarılı olamadı. Sekiz şampiyonada ilk 8’e bile giremeyen millîler 2009 Polonya’da sekizinci oldu.

BUĞRAHAN TUNCER: BİZE ZAFER YAKIŞIRDI

Maçın yıldızlarından Buğrahan Tuncer "Bu maç hakkında konuşacak pek bir şey yok. Aynısı ikinci defa oluyor. Hocanın 26 yıllık kariyeri var, benim daha az ama ben böyle bir maç hatırlamıyorum. İmkânsızı başardık, döndük derken kaybettik. Hem üzgün hem şaşkınız. Bu maça zafer yakışırdı" dedi.

12 Dev Adam yenildi, Cedi Osman'ın ünlü eşi Buğrahan'a yüklendi: Şükredeceğine hatırlatma yapıyor Fransa'ya yenilen A Milli Basketbol Takımı'nda Cedi Osman krizi eşi de dahil oldu. 11 sayıyla tamamlayan Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin, karşılaşmayı 22 sayıyla tamamlayan Buğrahan Tuncer'e sosyal medya hesabı aracılığıyla tepki gösterdi.