Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Fenerbahçe’ye sezon başında büyük ümitlerle transfer edilen Armindo Bruma sarı lacivertli kulüp tarafından TFF’nin tescil listesine dahil edilmedi. Resmî açıklamada futbolcunun sezonun ilk yarısında lig maçlarında forma giymeyeceği ifade edildi. Jorge Jesus’un ısrarla alınmasını istediği Bruma forma giydiği maçlarda formsuz görüntüsüyle dikkat çekmiş sonrasında sakatlık yaşamıştı. Sadece beş resmî karşılaşmada oynayan Portekizli futbolcu bir asist (Avrupa Ligi, Slovacko ilk maç) yapabilmişti.

MECBURİ OPSİYON VAR

Bruma Fenerbahçe’ye sezon başında bir milyon avro kiralama ücreti ve 4 milyon avroluk mecburi satan alma opsiyonuyla transfer edilmişti. Anlaşmaya göre sadece F.Bahçe’nin küme düşmesi durumunda ‘mecburi opsiyon’ kaldırılacak. Yani Jesus’un vatandaşı kulübe 5 milyon avro’ya (yaklaşık 92 milyon TL) maloldu ve kulüp oyuncudan faydalanamayacak. Kısacası Bruma’nın bir asisti 92 milyon TL’ye geldi.

ALDIRAN JESUS, İSTEMEYEN JESUS

Fenerbahçe’nin Bruma için yaptığı açıklamada ilginç ifadeler dikkat çekti: Bu bir teknik karardır, oyuncularımızın bireysel davranışlarına ilişkin hiçbir olumsuzluk yoktur. Armindo Bruma’da ayrıca Hamstring yırtığı tespit edilmiş olup, 3 haftalık bir tedavi süreci öngörülmektedir...

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