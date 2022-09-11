Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş’ta Josef de Souza, Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kartın iptal edilmemesine gözyaşları içinde tepki gösterdi. Basın toplantısında içini döken Brezilyalı oyuncu, daha sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamayla gündemi salladı. Yıldız oyuncu, "Eminim böyle bir olay yine yaşanacak ve ben de yine aynı şeyi yapacağım. Burada kalmak bana güven vermiyor. Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam" ifadelerini kullandı.

Josef de Souza, Ankaragücü maçında sahaya giren taraftara müdahalesi için "Ben orada yüzde yüz doğru bir şey yaptığımı düşünüyorum. Bu tür cezalar Türk futbolunun imajına zarar veriyor" dedi.

BU DURUM KRONİKLEŞTİ

İkinci Başkan Engin Baltacı da cezanın kalkmamasına tepki gösterdi. Baltacı, "Beşiktaş’a yönelik haksızlıklar devam ediyor. Biz TFF ve kurullarının yeni olduğunun bilincindeyiz ama bize yönelik haksızlıklar kronikleşti. Ben bu hukuksuzluğu Beşiktaş camiasına nasıl anlatabilirim! Kibar duruyorsak uysal koyun değiliz. Kurulların değişmesini isteyen başta Beşiktaş’tı ama futboldan anlamayan insanlardan kurullar oluşturdunuz" diye konuştu.

Veda vakti... Beşiktaş'ın 39 yaşındaki efsanesi Atiba ayrılıyor Beşiktaş'ta yabancı sayısının fazlalığından dolayı bir oyuncunun sözleşmesi dondurulacak. Bu isim siyah beyazlı ekipte jübilesini yapmaya hazırlanan Atiba Hutchinson olacak.