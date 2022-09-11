Türkiye Gazetesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Tuzlaspor ile oynanan maçın ardından karşılıklı görüşmeler neticesinde takımdan ayrılma kararı aldı.

GÖREVİ KENDİSİ BIRAKTI

Gençlerbirliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gençlerbirliği teknik direktörlük görevini yürüten Metin Diyadin dün oynanan Tuzlaspor maçından sonra takımdan ayrılma kararı almış olup, yapılan görüşmeler neticesinde teknik direktörümüzle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Futbolcu olarak 1988-1998 yılları arasında formamızı giyen, Gençlerbirliği PAF Takımı, Gençlerbirliği OFTAŞ ve A Takımı’mızda da teknik direktör olarak görev yapan değerli teknik direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

"İSTANBUL TAKIMLARI KORUNUYOR"

Gençlerbirliği'nin Medya ve Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Çolakoğlu, Tuzlaspor maçı sonrası hakem hatalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

İstanbul takımlarının tüm liglerde farklı şekillerde korunduğunun artık aşikâr olduğunu dile getiren Çolakoğlu, “Burada da bunun ispatını gördük, eğer 8 tane İstanbul takımının olduğu bir Süper Lig’de o zaman İstanbul takımlarını 16’ya çıkarsınlar, İstanbul ligi yapsınlar. Bu şekilde devam etmez, bu gerçekten Türk futboluna ciddi anlamda zarar veren bir uygulama. Hakemlerimiz, ellerini vicdanlarına koyup olması gereken neyse o kararı versinler.” ifadelerini kullandı.

Hakemlerden korunmak istemediklerini, sadece doğru karar beklediklerini vurgulayan Çolakağlu, “Gerçekten yazık oldu bize, umarım hakemler bundan sonra bu ligin kalitesine gölge düşürecek şekilde davranmazlar. Bu lig, Süper Lig’e oyuncu yetiştiren bir lig, gençlerimizin önünü açarız diye ümit ediyorum. Hakkımız neyse sonuna kadar arayacağız. Bu kulübün bu sene 100. yılı, gerçekten genç arkadaşlarımızla devam etmek istiyoruz. Başkente yakışır bir kulüp, başkentin hak ettiği yerlere gelebilmesi için tüm çabamızı sarf ediyoruz. Gençlerbirliği’nin ahlaklı oyuncu yetiştirme ilkesinden asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Medya ve Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Çolakoğlu

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