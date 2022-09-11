Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'yla Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Kasımpaşa - Galatasaray maçı beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor.

Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 10 puanla haftaya 7. sırada girdi. Çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 yenilgiyle 6 puan alan Kasımpaşa ise puan sıralamasında 12. sırada yer buldu.

Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

Ligde 5. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı ile sakatlığı devam eden Fredrik Mitdsjö, lacivert-beyazlı takım karşısında süre alamayacak.

Wanda Nara'nın Galatasaray'dan istekleri rock yıldızlarını kıskandıracak cinsten! Icardi transferini perde arkası Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin transferinin perde arkası aralanmaya devam ediyor. Yıldız santrforun menajeri ve eşi olan Wanda Nara'nın transfer görüşmeleri sürecinde Galatasaray yöneticilerinden istekleri, rock yıldızlarının konser organizatörlerinden istediklerini aratmadı!

MAURO ICARDİ OYNUYOR MU?

Icardı, Mata ve Midstjö kadroda yok. Dubois, Yusuf Demir, Rashica ve Mathias Ross kadroda.

Galatasaray'ın transfer sezonunun son gününde kadrosuna kattığı 5 oyuncudan 4'ünün maç kadrosunda olması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, 8 Eylül'de kapanan birinci transfer ve tescil döneminin son saatlerinde Mauro Icardi, Yusuf Demir, Juan Mata, Mathias Ross ve Milot Rashica'yı kadrosuna kattı.

Kaan Ayhan gerçeği! Galatasaray'a transferi neden son anda iptal oldu? Galatasaray'ın el sıkıştığı milli futbolcu Kaan Ayhan'ın transferinin son anda iptal olmasının sebebi ortaya çıktı. Sassuolo Teknik Direktörü Alessio Dionisi, Kaan Ayhan’dan memnun olduğunu, takımda kalmasını istediğini yönetime bildirince anlaşma bozuldu.

GALATASARAY AZ GOLLÜ MAÇLARIN TAKIMI OLDU!

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 4 gol atıp, 2 gol yedi.

Yaptığı 5 lig maçının 3'ünde kalesini gole kapatan "Cimbom", diğer iki maçta rakiplerinin birer golüne engel olamadı.

Galatasaray, skor üretme anlamında ise 5 karşılaşmanın 3'ünde rakip fileleri havalandırırken, 2 mücadelede gol sevinci yaşayamadı.

Galatasaray'ın bu sezon bulduğu 4 golün 3'ünü Bafetimbi Gomis kaydetti.

Fransız santrfor, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 kazandığı Fraport TAV Antalyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor maçları ile 2-1 galip bitirdiği Gaziantep FK maçlarında birer kez ağları havalandırdı.

Galatasaray'ın Gomis haricinde tek golünü ise Gaziantep FK mücadelesinde Stylianos Kitsiou kendi kalesine attı.