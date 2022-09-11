Türkiye Gazetesi

Süper Lig'e geçen sezon veda eden ve Spor Toto 1. Lig'e 5 maçta 5 puanla başlayan Göztepe, Turgay Altay'ın gönderilmesinin ardından Volkan Demirel'le temas halinde...

İlk teknik direktörlük görevini Fatih Karagümrük'te gerçekleştiren ve İstanbul'un Kırmızı-Siyahlı ekibiyle 24 maça çıkan Demirel, 1.71'lik puan ortalaması tutturmuştu. Volkan Demirel Karagümrük'ü 8. yaptı ancak başkan Süleyman Hurma'nın Andrea Pirlo'yla anlaşması sonrası yollar ayrıldı.

Volkan Demirel: Hiçbir zaman laf olsun diye bir takımın başına geçmeyeceğim Teknik direktörlük kariyerine başarılı bir giriş yapan Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'ten neden ayrıldığını, teknik direktörlüğe bakışını ve hedeflerini anlattı.

GÖZTEPE'NİN TEKLİFİNE SICAK BAKIYOR

Kısa süre önce bir röportajında "Hiçbir zaman laf olsun diye bir takımın başına geçmeyeceğim" diyen Volkan Demirel, Süper Lig hedefi bulunan Göztepe'nin teklifine sıcak bakıyor.

Danimarkalı spor yatırım şirketine satılan ve Premier League ekiplerinde Southampton'la kardeş kulüp olan Göztepe'nin de aradığı teknik direktör profilinin Volkan Demirel gibi genç ve modern futbola yatkın bir çalıştırıcı olduğu belirtildi. Volkan Demirel'in ekibinde yabancı antrenörlerin de olması bekleniyor.

Volkan Demirel Karagümrük teknik direktörlüğünden ayrıldı Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi sona erdi. Kırmızı-Siyahlılar 40 yaşındaki teknik direktörle Süper Lig'i 8. sırada tamamladı ancak başkan Hurma yola devam etmek istemedi.

Metin Diyadin istifa etti, Gençlerbirliği yönetimi istifayı kabul etti Spor Toto 1. Lig'de sezona 5 maçta 5 puanla başlayan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin'le yollar ayrıldı. 5. haftada dün akşam Tuzlaspor'u ağırlayan başkentin Kırmızı-Siyah'lı ekibi 90+6'da yediği golle sahadan 1-2 mağlup ayrılmıştı.