Kayserispor evindeki 3 maçı da kazandı... Çağdaş Atan yönetimindeki Kayseri ekibi, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
54. dakikada Kayserispor öne geçit. Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in pasında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Cardosa topla buluştu. Cardoso'nun çizgiye inerek yaptığı ortaya iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR (1-0) ÖZET İZLE
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Selahattin Altay
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Campanharo (Dk.90+6 Uzodimma), Cardoso (Dk. 81 Mane), Ramazan Civelek (Dk. 82 Gökhan Sazdağı), Mensah (Dk. 90+2 Ackah), Thiam, Gavranvic (Dk. 46 İlhan Parlak)
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus (Dk. 82 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural, Fernando (Dk. 68 Ufuk Akyol), Soner Aydoğdu (Dk. 82 Nakajima), Ndao (DK. 68 Sinan Gümüş), Hakan Özmert (Dk. 58 Luiz Adriano), Ghacha, Wright
Gol: Dk. 54 Thiam (Yukatel Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk.76 Cardoso, Dk. 89 Carole (Yukatel Kayserispor), Dk.77 Kudryashov, Dk. 90+2 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor)
Sivasspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı! İstanbulspor 1-1 ilerliyor... Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor ile İstanbulspor 1-1 berabere kaldı. 0-1 geriye düştüğü maçta 1 puana razı olan Sivasspor bu sezon 10. maçında da galibiyet yüzü göremedi. Alanyaspor'u deplasmanda mağlup ettikten sonra haftayı bay geçen İstanbulspor ise bu zorlu deplasmanda da puanla ayrılmayı başardı. Valon Ethemi'yel 64'te öne geçen İstanbulspor 80'de Ulvestad'ın golüne engel olamadı ve maç 1-1 sona erdi.