Türkiye Gazetesi

Sırbistan’ın Belgrad şehrinde düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası ikinci gününde grekoromen stil 87 kiloda Ali Cengiz, İranlı Naser Ghasem Alizadeh ile karşı karşıya geldi. Rakibini 7-1 mağlup eden Cengiz, dünya üçüncüsü oldu.

BUGÜN 3'TE 3 YAPTIK

Müsabakanın ardından basın mensuplarına konuşan Ali Cengiz, "Çok zorlu mücadelelerden geçtik. Büyüklerde ilk defa takıma giriyorum. İlk defa da büyüklerde madalya aldım. Sevinçliyim, ülkeme bu madalyayı kazandırdığım için gururluyum. Çok zorlu çalışmalardan geldik. Hedefimizi yılın başında koyduk. Çok güzel ekip oluşturduk. Hocalarımız genç, tecrübeleri olanlar da var. Teşekkür edilmesi gereken çok kişi var. Bu madalyada emeği geçen çok insan var. Beni yetiştiren hocalarıma, kulübüme, başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bugün 3’te 3 yaptık. Grekoromen olarak çok güzel başlangıç elde ettik. Üçümüz de kazandık. Yarın final yapacak arkadaşlarımız var. Onlara başarılar diliyorum. Güzel bir şekilde Türkiye buradan ayrılacağımızı düşünüyorum. Hakkımızda hayırlısı" diye konuştu.

Milli güreşçi Yunus Emre Başar Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda Yunus Emre Başar, bronz madalya kazandı. Yunus Emre, son iki Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya almıştı.

Milli güreşçi Selçuk Can 3-0'dan döndü Dünya üçüncüsü oldu Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda Türkiye'yi temsil eden Selçuk Can, bronz madalya kazandı. Müsabakada 3-0 geriye düşmesine rağmen skoru 3-3'e getirmesini bilen milli güreşçi, son puan avantajıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya şampiyonluğu için mindere çıkacak Milli güreşçi Burhan Akbudak, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde finale çıktı. Grekoromen stil 82 kiloda Türkiye'yi temsil eden Burhan Akbudak, yarın finalde Özbek rakibi Jalgasbay Berdimuratov ile altın madalya mücadelesi verecek.