Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Galatasaray, çıkışını sürdürdü.

KEREM'DEN 118 GÜN SONRA GOL KATKISI

Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de 118 gün sonra gol sevinci yaşadı. Ligde son golünü geçen sezonun 37. haftasında 16 Mayıs'ta yapılan Adana Demirspor mücadelesinde kaydeden Kerem, 6 lig maçı ve 118 günün ardından fileleri havalandırdı.

Kerem, 69. dakikada takımının kendisinin 2, takımının da 3. golünü atarak farkı artıran isim oldu.

Karşılaşma sonrasında sarı-kırmızılı futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Oyuncular takım halinde misafir tribünü önüne giderek galibiyeti kutladı. Mücadelede 2 gol atan Kerem Aktürkoğlu'na tezahüratlar yapan taraftarlar, genç futbolcunun "üçlü" tezahüratını yaptırmasını istedi.

Okan Buruk'un Galatasaray'ın başına geçmesinde Ali Yiğit Bulut detayı Galatasaray'da Okan Buruk dönemi bugün yarın başlıyor. Başkanlığa Dursun Özbek'i getiren Sarı-Kırmızılılar'da Okan Buruk ismi kesinleşmişti. 48 yaşındaki teknik direktörün lösemi tedavisi gören oğlunun hayalleri de böylece gerçek olacak.

LOCADA BÜYÜK SEVİNÇ

Son dönemde eleştirilen Kerem, taraftarının isteğini kırmayarak tezahüratı yaptırdı.

Taraftarlar, yapılan transferlerin ardından Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a da tezahüratlarla destek verdi.

Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk da üçlü çektirmeyi ihmal etmedi..

Galatasaray, Süper Lig'de arka arkaya 2 hafta geriden gelerek maç kazandı. Ligin 5. haftasında 1-0 geri düştüğü Gaziantep FK mücadelesini 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, bu hafta da Kasımpaşa karşısında geriden gelerek 3 puan aldı.

Okan Buruk müjdeyi verdi! Galatasaray antrenmanları taraftara açılıyor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda 2-3 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından “Takım oyununu her geçen gün ortaya koyuyoruz. Ofansif oyunumuzu arttırıyoruz. Oyuncularımız gerçek performanslarını buluyor” dedi. Buruk, 7. haftadaki Konyaspor maçı öncesi antrenmanı taraftara açacaklarını söyledi.

SERKAN REÇBER & CELİNE TARTIŞMASI

Kasımpaşa Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Reçber, futbolcularından Bersant Celina ile tartıştı.

Maçın 35. dakikasında bir pozisyonda yedek kulübesinden çıkan Reçber, uzaktaki Celina'ya tepki gösterdi. Futbolcunun da el kol hareketleriyle karşılık vermesiyle daha da sinirlenen Serkan Reçber, tepkisini artırarak sürdürdü.

Reçber, yedek kulübesine dönerek bir futbolcunun ısınmaya gitmesini istedi. Devre arasında oyundan alınan Kosovalı oyuncunun yerine Ahmet Emin Engin dahil oldu.

BAHOKEN İLK GOLÜNÜ ATTI

Kasımpaşa'nın yeni golcüsü Stephane Bahoken, lacivert-beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Sezon öncesinde Fransa'nın Angers takımından kadroya katılan 30 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de çıktığı 6. müsabakada ilk kez fileleri havalandırdı.

Yeni transferler gelince Kerem Aktürkoğlu coştu! Galatasaray Kasımpaşa'yı 3 golle geçti Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray, 3 puanı 3 golle aldı. Transferin son günü 5 yıldızı birden açıklayan ve gücüne güç katan Galatasaray, "semt derbisi"nde Kasımpaşa'yı Kerem Aktürkoğlu'nun etkili futbolu ve golleriyle geçti. Gomis'in ligdeki 4. golünü attığı maçta yeni transferlerden Yusuf Demir ve Rachica ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giydi. Icardi ile Mata maçı locadan izledi. Sezona 3'te 0'la başladıktan sonra son 2 maçını kazanan Kasımpaşa ise 1-0 öne geçtiği maçta yenilmekten kurtulamadı.