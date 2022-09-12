Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Gaziantep’ten sonra deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-2 deviren Galatasaray zirve yürüyüşüne başladı. Sadece son gün 5 yıldız getiren, toplamda 13 yeni takviyeyle sezona başlayan sarı kırmızılıların saha içindeki değişimi de gözle görülür hâle gelmeye başladı. İki haftadır geriye düşmesine rağmen kazanmayı bilen Aslan, bulduğu fırsat sayısını da arttırdı ki bu konuda eleştiri alıyordu. Ancak kısa kalan takım boyundan yenen iki gol de ileriki maçlar için kırmızı alarm verdi.

YİNE DİREĞE TAKILDI

Galatasaray zorlu mücadeleye 1-0 başlama fırsatını tepti. Daha ilk dakika dolmadan Yunus’un ortasına Kerem bomboş pozisyonda kafayı vurdu, top direğe göz kırpıp dışarı gitti. 16’da yandan gelen ortaya fizik üstünlüğünden yararlanıp kafayı vuran Bahoken, Kasımpaşa’yı önde geçirdi. Aslan’ın cevabı dört dakika sonra geldi. Sağ çizgiden içeri giren Yunus içeri kesti. Herkesi geçen topu Gomis ağlara gönderdi. 29’da Oliveira bu sezon dördüncü defa direği geçemedi.

KEREM'İN DÖNÜŞÜ

İkinci devreye hızlı başlayan Galatasaray golü de çabuk buldu. 50’de Oliveira’nın derinlemesine topunda kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem net bir vuruşla skoru 2-1’e getirdi. 69’da geçen sezondan bir kesit izlettiren Kerem ceza sahası dışından harika vurdu: 3-1. 90’da kazanılan kornerde Sadık savunmanın arasından kafayı vurup son dakikaların tansiyonunu yükseltti: 3-2. Uzatmalarda iki taraf da yakaladığı fırsatlardan gol çıkaramadı.

OKAN BURUK: 3-3 KORKUSU YAŞADIK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından, "Çok fazla top getirdik, kaçırdık. Daha kolay bir galibiyet olabilirdi. Son dakikalarda 3-3 korkusu yaşadık" derken, "Yeniler kadro derinliği oluşturdu. Bu benim için iyi. Herkes hazır olacak. Transferler kaliteli ve karakterli isimler. Icardi ve Mata’yı önümüzdeki haftadan itibaren kadroya alacağız. G.Saray takımında hazır olan oynar. Kerem geçen senenin kahramanı, çalışmanın karşılığını alıyor. Taraftara yakışan bir kadro oluşturduk. Hep beraber güzel günler yaşayacağız" şeklinde konuştu.

AKTÜRKOĞLU’NDAN İTİRAF: ELEŞTİRİLERDEN ETKİLENDİM

Galatasaray’da sezon başından beri eleştiri alan fakat dün iki golüyle geceye damga vuran Kerem Aktürkoğlu, "Kötüyken eleştiriler oluyor, yükselirken de övgüler oluyor. Bunlara kendimi kaptırmak istemiyorum ama yalan söylemeyeyim etkilendim" itirafında bulunurken, "Beş haftadır gol ve asist yoktu, bu hafta oldu. Bana çok fazla destek oluyorlar. ‘Gol sevincinin hayalini kur’ diyorlar. Bafe (Gomis) her idman sonrası ‘Gol atacaksın, sen harikasın’ diyor. Bana destekleri için teşekkür ederim. İnşallah böyle devam eder ve sonu şampiyonlukla biter" şeklinde konuştu.

YENİLER FIRTINA GİBİ

Maçın ardından konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Daha farklı kazanabilirdik. Daha çok gol atan bir Galatasaray izleyeceğiz. 26 oyuncu gitti, 13 yeni geldi. Takım birbirine alışacak. Yusuf Demir ve Rashica fırtına gibiydi. Üç puanın tadını çıkaralım" dedi.

ICARDI-MATA TRİBÜNDE

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Icardi ve Mata maç kadrosunda yer almadı. Henüz takımla yeteri kadar çalışmayan iki yıldız isim, karşılaşmayı Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur’la birlikte tribünden izledi. Taraftarları futbolculara ilgisi büyüktü.

YUNUS’TAN İLK ASİST

Gaziantep maçında iki golde pay sahibi olan dün de ligde ilk asistini yapan Yunus Akgün, "Güzel bir oyunumuz var, artık skora da yansımaya başladı. Ben asist yaptım, Kerem de attı. Bunu üstümüzden de attık. Benden beklenti yüksek, inşallah böyle devam ederiz" dedi.

STOPERDE FORMA EMİN’İN

Galatasaray'da cezalı Abdülkerim Bardakcı’nın yerine stoper oynayan Emin Bayram, "Galatasaray forması giymek büyük bir şans. Ben hayalimi gerçekleştirdim. Skor olarak geri düşsek de bırakmıyoruz. Yolun sonu şampiyonluk olur inşallah" diye konuştu.

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