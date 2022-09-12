Türkiye Gazetesi

Jorge Jesus’la farklı bir kimliğe bürünen Fenerbahçe, birçok farklı dizilişle oynadı. Sarı lacivertliler, son maçlarda 3-4-3’ü tercih ederken, Jesus, oyuncularına, "Benim tek bir sistemim yok. Bu nedenle bazı oyuncuları farklı görevler verebiliyorum. Rakibe ya da maçın gidişatına göre oyun kurgusunda değişikliğe gidiyoruz. Önemli olan sonuç almak" dedi.

Alternatifli oyuncu grubundan memnun olduğunu dile getiren Portekizli teknik adam, "Hedefimiz şampiyonluk. Buna ulaşmak için de tüm alternatifleri deneyeceğiz" sözleriyle takıma 'farklı kurgulara hazır olun' mesajı verdi.

SZALAI'SİZ ÇIKMIYOR

Geride kalan 12 maçta, 4-1-3-2, 4-4-2 ve 3-4-3 denemeleri yapan Jorge Jesus, şimdiye kadar Arao, Ferdi, Peres, Szalai, İrfan ve Lincoln’u farklı pozisyonlarda görevlendirdi. Golcü olarak da Valencia, King, Pedro ve Batshuayi’den verim aldı. Neredeyse her maça ortalama 5 farklı değişiklik yaparak çıkan tecrübeli çalıştırıcının vazgeçemediği isimler Szalai ile Rossi oldu.

Macar savunması tüm maçlarda tam zamanlı görev yaparken, Uruguaylı forvet de 12 karşılaşmada da forma giyen diğer oyuncu olarak ön plana çıktı. 21 oyuncunun skora katkı yapması ise Jesus'un başarısı.

Süper Lig'de haftayı bay geçen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BRUMA'DA PERFORMANSA GÖRE KARAR

Bruma’ya lisans çıkarmayan Fenerbahçe, Portekizli oyuncu ile ilgili nihai kararı performansına göre verecek. Sakatlığı sebebiyle 3 hafta takımdan ayrı kalacak Bruma, sonrasında takımla çalışmalara başlayacak. Portekizli’nin performansında artış olursa durumu devre arasında yeniden değerlendirilecek.

92 milyon TL'lik seyirci! Fenerbahçe, Bruma'yı TFF'ye tescil ettirmedi Jorge Jesus’un sezon başında ısrarla istediği Portekizli oyuncu sezonun ilk yarısında forma giymeyecek. Beş milyon avroya alınan Bruma sadece beş maç oynadı ve bir gol pası verdi.