Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael ligde üst üste dördüncü defa kazanmak, lider girdiği haftada koltuğu yeniden ele geçirmek için Başakşehir’i devirmek istiyor. Vodafone Park’taki maçın biletlerinin tamamı satıldı. Fransız teknik adam taraftar desteğiyle rakibinin işini ilk yarım saat içinde bitirmenin planlarını yapıyor. Bu sezon attığı 14 golün dokuzunu ilk 35 dakikalık bölümlere sığdıran siyah beyazlılar, rakip güçlü olsa da oyun anlayışından taviz vermeyecek.

SÜRPRİZ BEKLENİYOR

Fransız teknik adamın, öğrencilerinden cesur oynamaktan vazgeçmemelerini istediği öğrenildi. Öte yandan yeni transferler Nathan Redmond ve Tayfur Bingöl bugün kadroda olacak. İki oyuncunun da kondisyon ve maç eksiğinin bulunmaması sebebiyle kadroya alındığı öğrenilirken, Dele Alli’yi sadece iki idmana çıkmasına rağmen ilk 11’de başlatan Valerien Ismael’in, Başakşehir karşısında da Tayfur ve Redmond sürprizi yapabileceği aktarıldı.

WEGHORST SEVİNCİ

Beşiktaş’ta önceki günkü idmanda sakatlanan Weghorst, Başakşehir maçı öncesi endişelendirmişti. Son kontrollerde ciddi bir durumu olmadığı anlaşılan Hollandalı golcü dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.

TARAFTARIN SAAT TEPKİSİ: MAÇA YETİŞEMEYİZ

Beşiktaş taraftarı, Başakşehir maçının başlama saatine tepkili. Hafta içi mesaisinin başladığı gün İstanbul trafiğinde saat 19.00’daki maça yetişmenin zor olacağını vurgulayan taraftarlar, sosyal medyadan Federasyon ve yayıncı kuruluşun belirlediği maç saatini topa tuttu.

BOYD VE UTKU ÇİZİK YEDİ

Kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunan Beşiktaş’ta, Tyler Boyd’un lisansı çıkarılmadı. ABD’li oyuncunun yanı sıra kaleci Utku Yuvakuran da liste dışında tutuldu. İki oyuncu da sezonun ilk yarısına kadar forma giyemeyecek. Siyah beyazlılar Dünya Kupası hayali kuran 39 yaşındaki Atiba’nın lisansını ise çıkardı.

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı: Kibar duruyorsak uysal koyun değiliz. Gerçekler karşısında susmayız Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, MKE Ankaragücü müsabakasında yaşanan olaylardan sonra Josef’e verilen cezanın haksız olduğunu söyleyerek, “Futbol camiasının tamamı için adalet istiyoruz. Sürekli saygı çerçevesinde yaklaşıyoruz ama bize yönelik haksızlıklar arttıkça sesimiz yükselecektir. Kibar duruyorsak uysal koyun değiliz” dedi.

Veda vakti... Beşiktaş'ın 39 yaşındaki efsanesi Atiba ayrılıyor Beşiktaş'ta yabancı sayısının fazlalığından dolayı bir oyuncunun sözleşmesi dondurulacak. Bu isim siyah beyazlı ekipte jübilesini yapmaya hazırlanan Atiba Hutchinson olacak.