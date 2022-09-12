Türkiye Gazetesi

2022'nin Ocak ayında Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, takım taraftarının evine Türk bayrağını astığını görünce harekete geçti. Ünlü medya ve spor kulübü patronu Acun Ilıcalı, evine Türk bayrağı asan taraftarı ziyaret etti. Ilıcalı'yı karşısında görüne büyük mutluluk yaşayan İngiliz taraftar ünlü televizyoncuyla uzun uzadıya sohbet etti.

TARAFTARIN AİLESİYLE OTURUP SOHBET ETTİ

Evine Türk bayrağı asan taraftarı ziyarete giden Ilıcalı, Twitter'da gördüğü görüntülerin kendisini duygulandırdığını ve ev sahiplerine futbolla ilgili olduğunu, ilk mesleğinin futbol muhabirliği olduğunu ve futbolun kendisi için bir hayalden fazlası olduğunu söyledi.

"BURADA O KADAR ÇOK İNSAN GÖRÜYORUM Kİ"

Sosyal medya hesabından bu anları paylaşan ünlü televizyoncu , "Her geçen gün bu şehre daha çok aşık oluyorum. Bu güzel aileyi ziyaretimden çok keyif aldım. Bir yerde yaşadığınızda sizi mutlu eden insanlardır ve her gittiğimde Hull'da o kadar çok güzel insan görüyorum ki" dedi.

Acun Ilıcalı'dan yeni sezona bomba giriş! Anlaşma sağlandı "Tuzak" dizisiyle yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Acun Ilıcalı', kadro için bomba bir isimle daha anlaştı. İddialara göre Ilıcalı, "Sıfırıncı Gün" isimli polisiye dizisi için Engin Öztürk'le anlaşmak üzere masaya oturdu.

Acun Ilıcalı, Süper Lig'in bir yıldızına daha radarına aldı Süper Lig'den birçok oyuncuyu kendi takımı Hull City'e transfer eden Acun Ilıcalı bu defa da radarını Kouassi'ye çevirdi. Ilıcalı'nın Trabzonsporlu Kouassi için görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

Acun Ilıcalı Survivor’ı bırakıyor: Sunuculuğu ve konseyi devredeceği isim belli oldu Futbol camiasına Hull City takımını alarak hızlı bir giriş yapan Acun Ilıcalı’nın Survivor’ı bırakacağı iddia edildi. Ilıcalı’nın yoğun iş temposu nedeniyle Survivor’ın sunuculuğunu bırakacağı ve konseri devredeceği isim belli oldu.

Sürpriz anlaşma: Acun Ilıcalı hangi markanın yüzü oluyor? Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sürpriz bir reklam anlaşmasına imza attı. Yaptığı işlerde adından övgüyle bahsettiren Ilıcalı, bir bankanın reklam filmi ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.