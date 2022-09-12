Türkiye Gazetesi

TGRT Yorumcusu Yakup Çınar'ın Fanatik'te yer alan haberine göre; 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.86 boyundaki stoper Galatasaray'da aylık 25 bin TL kazanıyor. Emin Bayram bir diğer genç stoper Metehan Baltacı ile birlikte takımın en az kazanını. Metehan Baltacı da aylık 20 bin TL ücret alıyor.

Emin Bayram'ın yıllık ücreti 300 bin TL'ye denk gelirken Danimarkalı stoper Victor Nelsson ise yılda 18.4 milyon TL (1 milyon euro) kazanıyor.

Son dakika: Arda Turan futbolu bıraktı! Galatasaray'ın efsanesinden radikal karar Son dakika: Galatasaray'ın efsanesi Arda Turan'dan radikal bir karar geldi. 35 yaşındaki oyuncu, futbolu bıraktığını açıkladı. Turan, veda konuşmasında duygularını ''O gün çıkmıştık aslında Fatih hocayla birlikte bu yola. Uzundu, zor olduğu zamanlar vardı ama hep ayrıydı, özeldi. Onunla vakit geçirmeyi ondan öğrenmeyi çok sevdim, o sizinleyken hayat güzeldir." şeklinde ifade etti.

GEÇEN SEZON BOLUSPOR'A KİRALANDI

Emin Bayram geçen sezonu TFF 1. Lig ekibi Boluspor'da kiralık geçirdi. 30 maçta 2 gollük istatistik ortaya koyan 19 yaşındaki yıldız adayı Galatasaray'a güçlü dönmüştü. Emin Bayram sakatlandığı döneme kadar Okan Buruk'un hazırlık kampında şans verdiği ve performansını beğendiği bir isimdi.

2013 yılında Galatasaray alt yapısında futbola başlayan Emin Bayram 2019 yılında Fatih Terim döneminde profesyonel yapıldı. Genç oyuncu daha 16 yaşındayken A Takım forması giymeye başladı.

Okan Buruk müjdeyi verdi! Galatasaray antrenmanları taraftara açılıyor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda 2-3 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından “Takım oyununu her geçen gün ortaya koyuyoruz. Ofansif oyunumuzu arttırıyoruz. Oyuncularımız gerçek performanslarını buluyor” dedi. Buruk, 7. haftadaki Konyaspor maçı öncesi antrenmanı taraftara açacaklarını söyledi.

Maç sonu üçlü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'tan... Galatasaray seri başlattı! Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-3 mağlup eden Galatasaray 2 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bu sezon ilk kez bir maçta birden fazla gol atan Sarı-Kırmızılılar son 4 maçta 10 puan toplayarak toparlandığını gösterdi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda maç sonu üçlüsü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'tan geldi.